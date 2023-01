Lélekemelő est a Veszprémi Petőfi Színházban

Álló vastapssal ért véget a gála, amelyet a Veszprémi Petőfi Színház azért szervezett meg, hogy a nézőkkel közösen támogassa egy beteg kisgyermek gyógyulását. Több mint kétmillió forint gyűlt össze, 450-en vettek részt az előadáson - írja a veol.hu. A jótékonysági musicalgála bevételét az est végén átadták a szervezők a szentkirályszabadjai családnak, ugyanis ők is megtekintették a műsort. Szakonyi Nimród segítésére kétmillió 106 ezer forint jött össze. - Ennyi angyalt még sosem láttunk egy helyen, hiszen azokkal együtt, akik segítették estünk célkitűzésének elérését, egy másik csodálatos kis angyalkát tudunk megajándékozni, hogy elérje álmait – fogalmazott Oberfrank Pál színházigazgató a rendezvényen. Ahhoz, hogy a hétéves kisfiú lábra tudjon állni és megtegye önálló lépéseit, még egy nagyon drága kezelésre van szükség, pedig már eddig is kitartással kellett küzdenie a gyógyulásáért neki és családjának.

Ajkai állatmenhely kapta a legtöbb voksot

A szavazatok alapján az ajkai Vahur Állatvédő Egyesület a Kedvenc kedvenceink fotópályázat nyertes menhelye, melyet a Mediaworks Hungary Zrt. hirdetett meg a közelmúltban. A menhelyen nagy örömmel fogadták a hírt, azt mondták, minden fillér nagyon jól jön nekik - írja a Napló. – Örülünk annak, hogy mi nyertünk, nagyon jól jön a 100 ezer forint is – fogalmazott Antal Lau­ra, aki tíz éve vezeti a menhelyet. Azt mondta, a pénzből egyebek mellett kutyatápot, konzervet, sampont, befogó- pórázokat vettek. A menhelyről, mindennapi munkájukról kiemelte, szerencsés, hogy remek alelnökökkel, így Kotsy Mónikával és Szigeti Szilviával dolgozik együtt, párja, Lázár György is mindenben segíti, ahogy Kelemen Attila ugyancsak, nem beszélve a kitűnő és elkötelezett állatorvosokról, valamint az önkéntesekről. Az ajkai menhelyen hetven kutyának van férőhely, és ezenfelül húsz négylábút, így például a műtötteket, a beteg állatokat, valamint a kölyköket ideiglenes befogadók nevelik.

EKF-nyitány kedvezményes vasúti jegyekkel

Kedvezményes vonatjegyekkel utazhatnak az érdeklődők a Veszprém–­Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kiemelt programjaira, elsőként a hétvégi meg­nyitóünnepségre. A kedvezményes menetjegyek hétfőtől vásárolhatók meg – közölte a veol.hu. Az utasok jelképes 2023 forintért válthatnak jegyet a kiemelt programokra egész évben, tájékoztatott a vasúttársaság. Hozzátették, az egyedi ár oda-vissza utazásra érvényes az ország bármely pontjáról. A kedvezményes vasúti menetjegy elsőként a január 21–22-ei, szombati és vasárnapi megnyitóünnepségre lesz megváltható.

Vármegye: fokozatos az áttérés

Január elsejétől nem megyék, hanem vármegyék vannak Magyarországon. Milyen adminisztratív feladataik voltak és vannak mindezek kapcsán? Mit kellett cserélniük a hivatalban? A kérdésekre a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Főispáni Kabinet sajtófőnöke válaszolt - írja a Napló. Elmondta, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlapján és közösségi oldalán módosították a változást a névhasználatban. Az új elnevezést tartalmazó fejlécek, logók felhasználásával elkészítették az iratmintákat, valamint az e-mail-aláírásokat. Ugyanakkor a kormányhivatal elnevezésének módosításából fakadó, költséget jelentő tételeknél az átnevezések (bélyegzők, táblák, matricák cseréje) fokozatosan történnek meg, így – mint fogalmazott – a jogalkotói szándéknak megfelelve az áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint zajlik.

Az újranyitott veszprémi Tegulárium Európában is páratlan

Több hónapos szünet után újranyitott a Tegulárium/Téglagyűjtemény a Dubniczay-palotában. Az újranyitás a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hétvégi megnyitóünnepségének egyik felvezetőeseménye volt. A résztvevőket Grászli Bernadett, a Művészetek Háza Veszprém igazgatója köszöntötte – számolt be róla a veol.hu. Brányi Mária alpolgármester megnyitójában hangsúlyozta, nemcsak hazánkban, hanem Európában is egyedülállónak számít a gyűjtemény. a. A Tegulárium 2006 óta működik jelenlegi helyén, a Dubniczay-palotában. A gyűjteménynek a ha- zaiak mellett számos Közép-­Európában gyártott tégla, sőt, az ókorból származó darabok is a részét képezik. Elhangzott, az újrarendezett és újrafogalmazott gyűjteménynek több mint 2100 darabja van, amelyből mintegy 1200 látható jelenleg.

Nyirádi disznóvágás mint közösségi ünnep

Talán minden eddigi falusi disznóvágás legjobbika volt az idei, ahol több mint kétezren falatoztak és mulattak a nyírádi kultúrházban és környékén – számol be róla a veol.hu. A 320 kilós disznót Hoffmann Tibor helyi őstermelőtől vásárolta az önkormányzat az eseményre, amelynek az időjárás is kedvezett. Mivel azonban már jó előre igen nagy érdeklődés mutatkozott a program iránt, és a korábbi évek sikereiből is kiindultak, vásároltak még közel 200 kilogramm belsőséget és darált húst, hogy már délelőtt oszthassák a kóstolót. 120 liter borból készült a forralt bor, közel ennyi tea is készült, 180 liter toros káposzta rotyogott 40 kiló hússal együtt az üstökben. A 600 szelet tarját már előző nap gondosan bepácolták, és sütötték is kora reggeltől megállás nélkül.

Meglepő következményekkel jár a beporzók pusztulása

A méhek és más beporzó rovarok pusztulásának számlájára írható az idő előtti halálozások egy százaléka, mintegy félmillió haláleset a világon, állítja kutatásaira alapozva Samuel Myers, a Harvard Egyetem közegészségügyi karának munkatársa, az erről készült tanulmány egyik vezető szerzője - írja a Napló. A mezőgazdasági termények háromnegyedének szüksége van a beporzásra, ám sok rovarfaj egyedszáma drámaian csökken, így a nem megfelelő beporzás 3-5 százalékos veszteséget okoz a gyümölcs-, zöldség- és a csonthéjasok termesztésében, állapította meg a kutatás, amelyről a The Guardian online kiadásából értesülhetett elsőként a nagyközönség. A tudósok szerint a halál- esetek egy százaléka azért következik be, mert ezeknek az élelmiszereknek a fogyasztása csökkent.

Rajzpályázat madárbarátoknak

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Év madara címmel rajzpályázatot hirdet óvodások, általános és középiskolások, valamint felnőttek számára. A rajzpályázat témája az év madara, a barkóscinege - írja a Napló. A kiírás szerint az alkotás kizárólag A4 méretű, papíralapú lehet, ceruza, filctoll, zsírkréta, tus, tempera, vízfesték vagy akril felhasználásával készülhet, postára adni március 1-ig lehet. Az eredményhirdetést március 17-én tartják, ahol minden kategóriában a három legjobb pályaművet díjazzák. Az eredményeket elsőként az MME honlapján teszik közzé, a nyerteseket a pályamű hátoldalán megadott elérhetőségek valamelyikén értesítik.

Film készül a Kékszalagról

A SzeretFilm Stúdió veszprémi filmstúdiója egy játékfilm és két dokumentumfilm gyártását kezdi meg az év elején – derült ki a herendi vasút­állomáson tartott sajtótájékoztatón. Buvári Tamás filmrendező, producer arról tájékoztatta a Naplót, hogy az Anyaföld című játékfilm és a Szekérrel a földi paradicsomba című dokumentumfilm előkészítése pillanatnyilag is zajlik, a Kékszalag című dokumentumfilm forgatása már folyamatban van, miközben a stúdió legújabb filmjét, A másik érintése című játékfilmet a 2023-as veszprémi Magyar Mozgókép Fesztiválon láthatja a közönség. Elhangzott, 1948. január 13-án, a herendi vasútállomás­ról indultak el azok a vasúti szerelvények, amelyek a Veszprém megyében élő (márkói, bándi, herendi) német nemzetiségi magyar állampolgárokat szállították Németország területére. Megtudtuk azt is, hogy Az Anyaföld című játékfilm és a Szekérrel a földi paradicsomba című dokumentumfilm a 2023-as év elején kezd forogni Buvári Tamás rendezésében. A filmek a magyarországi német nemzetiségiek kálváriáját dolgozzák fel, különös tekintettel a Veszprém megyei családok kitelepítésének történetére.

Felejthetetlen színházi téli tábor

A korábbi nyári Carpe Diem táborok résztvevőinek és a PetőfIfiAkadémia tanulóinak szervezett év elején párnapos téli tábort a Veszprémi Petőfi Színház - írja a veol.hu. Balatonalmádiban, a Kerényi Imre Kult-Magtárban január elején a fiatalok ismét a test, a szellem és a lélek össze- függései jegyében lehettek együtt. Irodalommal, színházzal, közösségépítéssel, személyiségfejlesztéssel foglalkozhattak, és rengeteg játék, kaland, móka, kacagás szőtte át napjaikat a téli szünet közepén. A színház tájékoztatása szerint a különleges téli kurzus folytatása lesz a nyári tábor két turnusa, hét-hét napra várják majd akkor életre szóló élményt nyújtó feltöltődésre az ifjakat.

Pályán a Perutz FC Pápa

Hétvégén első téli felkészülési mérkőzésén lép pályára a Perutz FC. A labdarúgó megye I.-ben szereplő pápaiak január 21-én, szombaton 10 órai kezdéssel hazai környezetben a Répcelakot fogadják – közölte a veol.hu. A hathetes alapozás második hetének lezárásaként fogadja a Vas megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság negyedik helyén álló Répcelakot a pápai együttes, mely ősszel várakozáson felül teljesített. Kun-Szabó Attila csapata a második helyről várja a folytatást, az idény a Balatonalmádi elleni halasztott rangadó pótlásával február 19-én rajtol.

Véget ért a selejtező a terembajnokságban

Befejeződött Balatonfüred téli teremlabdarúgó-bajnokságának selejtezője. A három forduló alatt a részt vevő csapatok csoportokba osztva döntöttek arról, hogy ki melyik osztályba kerül. Hétvégén kezdődik a megmérettetés fő része - írja a veol.hu. A harmadik fordulóval véget ért a selejtező a balatonfüredi téli teremlabdarúgó-bajnokságban, ezzel pedig kialakult a három osztály mezőnye. A csoportgyőztesek mellett a két legjobb második lett első osztályú, a többi második és a négy legjobb harmadik került a második vonalba, a maradék két harmadik és az összes negyedik pedig a harmadikba. A selejtezőt két csapat zárta hibátlanul, a Nívó és az Aba Wood mind a három meccsét megnyerte, s ezzel csoportelső lett.