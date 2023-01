A hétfői alkalom résztvevőit Csernai Balázs, a Regina Mundi-templom plébánosa köszöntötte. Niederhoffer Zoltán, a református nagytemplom lelkipásztora emlékeztetett rá, az idei ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze. Felidézte személyes emlékeit, élményeit, 1999-ben ő maga is járt ott. Felszólalt a megkülönböztetés, a faji előítélet, a rasszizmus, a kisebbség bántalmazása ellen. Az aznapra kijelölt igeszakasz Máté evangéliumából – igazság, irgalmasság és hűség – a képmutató írástudóknak és farizeusoknak szólt, ugyanakkor hozzánk, mai keresztényeknek is: a kereszténység Jézus szavai nyomán túllép ezen a gondolkodásmódon. A hűség a hit alapja, hűségből származik a hit, hűnek kell lenni Jézus Krisztushoz, az ő tanításához, mondta az igehirdető. Szólt arról is, milyen fontos, hogy a keresztények összetartsanak, együtt menjenek Krisztus útján.

Az ökumenikus imahét kedden az evangélikus templomban folytatódott, ahol Isó Zoltán evangélikus lelkész köszöntötte a híveket. Felker Zsolt, a Magyarok Nagyasszonya-templom plébánosa az aznapra kijelölt igeszakasz - Cselekedj igazságosan, törekedj szeretetre, és légy alázatos - alapján arról beszélt, amikor az alázat megszűnik bennünk, megszűnik a betlehemi csillag fénye. Pedig fontos lenne, ha ez a fény vezetne, irányítana egész évben bennünket. - Figyeljünk az evangéliumra, hiszen Jézus szól és vezet, irányít minket, hogyan éljünk, hogyan lássuk meg az igazságot. Jézus, a mesterünk, aki a fényével, életével, evangéliumával bevilágítja az életünket, hogy igazságban éljünk, szeressük az embereket, jót tegyünk nekik. Egész életünk harc, minden megpróbáltatásban mindig előjön valami hibánk, amiben nem tudjuk megvallani őt, közvetíteni a szeretetét - mondta a plébános. Azért imádkozott, hogy Jézus, mint igazság, világítsa be a lelkünket és adjon békét, békességet, összetartozást, egységet, és mi is tudjunk törekedni az igazságra, a szeretetre.