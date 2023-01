– Gazdag volt közösségi alkalmakban, így tudnám összefoglalni elmúlt évünket röviden. Farsangkor a járvány miatt jelmezes túrát szerveztünk, a fertőzésveszély miatt inkább a szabadban tartottunk programokat áhitattal összekötve, így közben a természet csodáit fedezhettük fel tavasszal is. Ismeretátadás, jó társaság, beszélgetés, vidámság jellemezte ezeket az alkalmakat – idézte fel a tavalyi év kapcsán Szakos Csaba bakonytamási evangélikus lelkész és rögtön eszébe jutott a templomi orgonaszentelő koncert, a különleges zenei élmény, ami az emelkedettséget szolgálta, s több neves vendég ismerte meg a rendezvényen gyülekezetük tagjait, falujukat.

Az évösszegzést folytatva a tiszteletes arról beszélt, hogy a hittanversenyre három csapatot készített fel, egyik bejutott az országos forduló döntőjébe, annak kapcsán a diákok betekintést kaptak a lelkészképzésbe, közelebb kerültek a hitélethez, tanúi lehetettek annak, ahogy az evangélikus egyház nyitottságát fejezi ki. Szintén a fiatalok örültek leginkább annak, hogy az egyházközséget támogató alapítvány a Bakonytamási Gyülekezeti Házért pályázat révén ritmushangszereket szerezhetett be. Már több alkalommal használták azokat, húsvétkor, anyák napján, konfirmációkor, a tanévnyitó istentiszteleten, szentestén is műsort adtak. A bakonytamási evangélikusok gyakran örvendeztetik meg egymást így közösségi eseményeiken, olykor rögtönzött produkciókkal, máskor ének- és zenekaruk felkészülése nyomán. Tanévzáró családi napon pedig Öskün vendégeskedtek. Cserekapcsolatot építenek a településen élőkkel, gazdagodhatnak egymás hite által.

Szakos Csaba ősszel Celldömölkön járt lelkészszentelésen és az igehirdetéskor szembesült azzal a ténnyel, hogy a településen, ahol 1999 és 2003 között segédlelkészként ifjúsági kört vezetett, énekkarral, színjátszó és origami foglalkozásokkal, passiójátékot előadva, eredményes volt ez a fajta magvetés. Ugyanis a máig aktív gyülekezetből, az egykori ifjúsági körből már heten lettek lelkészek.

– Hálaadás – ez az idei évünk szava Bakonytamásiban. Két pályázat megvalósulásán vagyunk túl, a gyülekezeti házunk és a templomunk is megújulhatott. A múlt esztendőben emellett három tábort szerveztünk a nyáron. Az egyiket új kezdeményezés keretében, ugyanis zarándokvezető lettem. A zarándoktáborunkban együtt 112 kilométert tettünk meg, Tihanyból indultunk, Pannonhalma volt az úticél. A látnivalók szépsége mellett lelki útravalót kaptunk bőven, szemlélődő töltődésre nyílt számos lehetőség, az önismeretnek és Isten megismerésének útján járhattunk – sorolta Szakos Csaba és hozzátette: idén hasonló zarándoklatot terveznek.