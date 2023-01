- December 31-én az egyház hálaadásra hív. A hagyományoknak megfelelően átgondoljuk, összegyűjtjük mindazt, amit az évben Istentől kaptunk, felfedezzük, mi minden épült be az életünkbe. Mai hálaadásunkat különös módon is ki kell terjesztenünk, hiszen XVI. emeritus pápánk hazatért az atyai házba, befejezte földi szolgálatát az egyházban, mind tanítóként, mind az egyház legfőbb elöljárójaként, mind csendes imádkozóként. Tanított az életével, tanított csendes visszavonultságával, és most hálát adunk érte – mondta az érsek a liturgia kezdetén.

Udvardy György szentbeszédében kiemelte, hálát adunk kapcsolatainkért, teremtettségünkért, értékeinkért.

- Amikor visszatekintünk és szeretnénk hálát adni, azt nagyon sok szempont alapján tehetjük. Kiemelkednek a leginkább érdekes események, az örömteliek. Kiemelkednek a fájdalmak. Megérintenek a kudarcok. A kérdés mindig az, mi alapján fogalmazom meg, mi történt bennem. Az örömeim, az érzéseim, a kudarcaim, a szenvedéseim által. Mi ösztönöz hálaadásra? Óriási kincs, ajándék, hogy mindazt, akik ebben az esztendőben voltunk, vagyunk, amivé növekedtünk, a hálaadásunkat az egyházban tehetjük.

A főpásztor személyes élményein keresztül megemlékezett XVI. Benedek emeritus pápáról, aki aktív pápasága alatt biztos kézzel vezette a katolikus egyházat, sokat küzdött érte, az igazságáért, megtisztulásáért.