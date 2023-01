Az egyetem oktatási igazgatója, Gál Balázs előadásában segített eligazodni a felvi.hu felületén, ismertette a legfontosabb változásokat, tudnivalókat a felsőoktatásba jelentkezés előtt álló fiatalokkal. Akinek több képzés is szimpatikus volt, de még nem tudta, melyik az igazán megfelelő, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs tanácsadás nagyban megkönnyíthette a döntését. Az egyetem duális partnerei is bemutatkoztak a rendezvényen. A duális képzési kínálatról Utasi Anett, a Duális Képzési Központ igazgatója tartott előadást.

Ismét nagy volt az érdeklődés, sok fiatal az utolsó pillanatig vár a felvételi jelentkezésével, illetve olyanok is akadtak, akik a jelölt intézmények sorrendjében nem biztosak, emiatt is kifejezetten hasznos lehettek számukra az aulába kitelepült szakok és intézmények információs pultjai, ahol oktatók és hallgatók is várták az érdeklődőket. A látogatók megismerhették az egyetem széles képzési palettáját, valamint szaktájékoztatókon és laborlátogatásokon is részt vehettek a program keretein belül. A nyílt nap kísérőrendezvényeként tartott a (RE)gyetem fenntarthatósági témában előadásokat, zoknicsereprogramot és beszélgetéseket a fiataloknak.