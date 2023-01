A szúdoku kedvelőit vártuk a veszprémi Agórában szombatra meghirdetett XIII. Veszprém Sudoku Kupára. A verseny megkezdése előtt játszottunk egy leszedegetőst egy tábla közös megoldása után. Örömünkre az önkéntesek is eljöttek Szentkirályszabadjáról, Pipó Fanni is leutazott Budapestről, hogy megvédje címét, és megérkezett Bándi Klára is. A hazaiak mellett mexikói, litván spanyol, román és olasz versenyzők is részt vettek a megmérettetésen, mintegy 15 játékos látott neki a tábláknak.

A bemelegítés után a versenyzők fél órát kaptak a döntő feladat megoldására. A végeredmény: 1. Pipó Fanni, 2. Pipó Tímea, 3. Strenner Gabriella, 4. Orbán Erzsébet, 5. Torma Ágoston, 6. Bándi Klára.

Sótonyi Sándor szervező

Veszprém