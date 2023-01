A pszichológus szerint egyszerű magyarázata van annak, hogy már most kapni csokinyulakat a boltokban. Sőt, az angoloknál január első napjaiban kipakolják a tavaszi ünnepi holmikat, édességeket az üzletekben. Persze, megfelelő magasságban, hogy még véletlenül se tévesszük szem elől őket. Sokan szeretnek spájzolni, elosztani a költségeket, így tesznek a nyulakkal, csokitojásokkal is. Alattomos pszichológiai trükk az egész. Hiszen a csokik otthon lapulnak, eldugva, vagy csak félig rejtve, hogy a szülő megtalálja, mikor itt az ideje. Vagy előbb. Jóval előbb. A hosszú téli estéken otthon tévézgető, kötögető háziasszonyok szívesen nassolnak is valamit. Így tűnnek el a csokinyulak a spájzból, és az ünnep előtt még egyszer be kell vásárolni belőlük. Vagy kétszer.