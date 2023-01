Persze jó lett volna egy kicsit jobb idő – de hát milyen legyen januárban –, ám talán némileg ellensúlyozta mindezt a télből eddig hiányzó hóesés. Esett a hó, hol sűrűbben, hol alig, de amint besötétedett, és a megnyitó fényei kirajzolódtak, mesebelivé vált minden. Érezni lehetett a várakozás izgalmát, hogy mit is mutatunk meg 2023. január 21-én este a monumentális veszprémi megnyitón. Még biztosan sokáig téma lesz mindez, miközben a képeken és magunkban visszaidézzük a történéseket: azt, hogy mi történt az Óváros téren, a várban, a Kossuth utcán. Vasárnap is hóesésre ébredhettünk, tolom is becsülettel, miközben eszembe ötlik, 200 éve "tisztázta le" Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunk, a Himnusz szövegét. "Isten, áldd meg a magyart!"