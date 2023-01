Amennyiben egyszeri jelenségről lenne szó, legyinthetnénk erre, de sajnos az idősort figyelve kiderül, hogy az utóbbi tizenkét évben egyaránt átlag felettiek voltak az évi középhőmérsékletek. Ha ez nem volna elég, a harmadik éve fokozódó csapadékhiánnyal is szembe kell nézni. Ami az adatokból még kirajzolódik, hogy a nyár forróbb, a tél pedig jóval enyhébb, mint korábban, a tavaszt és az őszt talán kevésbé érinti az éghajlatváltozás, legalábbis az átlaghőmérsékleteket tekintve, bár az egyes hónapok között itt is nagy eltérések fordulnak elő, ahogy a csapadék eloszlásában is. A klímaváltozás a bolygó szinte minden pontján érezteti hatását, gondoljunk csak a zöldellő európai „síparadicsomokról” készült fotókra, amelyek a napokban bejárták a világsajtót. A mindenkit érintő problémát csak közösen lehet megoldani.