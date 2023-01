Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk év­ezredes hagyományainknak, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Abba most ne menjünk bele, hogy mi ma a magyar kultúra. Bízunk benne, hogy van, és nem csak a fejünkben és álmainkban létező valamiféle csoda, és ha muszáj lenne, valóban tudnánk definiálni. Veszprém erre is kísérletet tesz az EKF cím viselésével. Remélem, a kétszáz éves Himnuszt is együtt énekelhetjük majd a megnyitón.