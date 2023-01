Ahogyan arról lapunkban beszámoltunk, egy állami finanszírozású projektben a Pannon Egyetem nyolc épülete újul meg 2024 tavaszára. Az energetikai fejlesztés részeként kicserélik a nyílászárókat és homlokzati szigetelést kapnak az alsó kampuszon található épületek. A kivitelezési munkálatok ősszel indultak, elsőként a műszaki informatikai kar (I jelű) épületén. Ennek keleti és déli oldalán már befejeződött a munka, a homlokzati állványt is elbontották, mondta érdeklődésünkre Sági Tamás, a Pannon Egyetem műszaki igazgatója. A nyugati, Egyetem utca felőli oldalon még folyamatban van a kivitelezés, míg az északi oldalon a következő hónapokban kezdődik a szigetelés. Az elmúlt hetekben felállványozták a gazdaságtudományi kar (A jelű) épületét, rövidesen itt is megkezdődik a homlokzati hőszigetelés. Az I és A épületek mellett a B épület, aula, a tornacsarnok, a C, D és J épületek, valamint a fűtési rendszer újul meg 2024 tavaszára a projektben.