Friedler Istvánné, leánykori nevén Pálinkás Mária 1933. január 12-én született Zircen. Hét testvére közül öten szerencsére még az élők soraiban vannak. Meséli, hogy dolgos emberek voltak a szülei, s ő is örökölhette ezt tőlük, hiszen szinte egész életében tevékenykedett. Már tízévesen boltban segédkezett, mintegy előrevetítve, hogy a kereskedelmi pályán lesz a helye. A szövetkezeti irodában kezdődött a munkaviszonya, de azt mondja, nem szeretett üldögélni, életvitele folytán mozgalmasabb helyre vágyott, így hamarosan már a népboltban köszönthette a vásárlókat, volt boltvezető-helyettes és boltvezető is. Zircen, Akliban, Eplényben és Veszprémben dolgozott a pályafutása során. 1988-ban vonult nyugdíjba.

Az ünnepi grillázstorta körül sok emlék előtör a múltból. Mária néni nagyon szeretett kézimunkázni – kötni, horgolni, csipkét verni – örömmel meséli, hogy még édesanyját is megtanította horgolni, aki szintén híres volt a kreativitásáról, a hulladék újrahasznosításának egyik módjaként a tejeszacskókból például lábtörlőket készített és sok embert megajándékozott velük. Más világ volt régen, sokkal több kihívásnak kellett megfelelni, de a születésnapos asszony élete során akkor sem horgasztotta le a fejét, ha éppen gyalogosan kellett a szomszéd településről hazatérni munka után. Árad belőle a pozitív szemlélet, soha nem ismert lehetetlent, ha kellett, a maltert keverte az építkezésnél.

Friedler Istvánné 1960-ban kötött házasságot néhai férjével. Két lányuk született, Éva 1961-ben, Mária 1962-ben. Két lány-, egy fiúunoka és egy dédunoka terebélyesíti tovább a családfát, amely egyébként fotókkal szépen illusztrálva látható is a szobájuk egyik falán.