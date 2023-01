Összefogás eredménye az iskola energetikai fejlesztése

Széles körű összefogással a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola C épületét sikerült energetikai szempontból felújítani. Az átadóünnepségen elhangzott: kicsi részéről van szó az intézménynek, de az ott tanulóknak, dolgozóknak és a működtetésben ez nagy előrelépést jelent – írja a veol.hu. – A hideg januárban melegséggel tölti el a szívünket, hogy egy újabb része újult meg az iskolának. Kicserélték rajta a nyílászárókat, és hőszigetelték. Köszönet jár mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak. Nem tűnik nagy beruházásnak a pár millió forintos költség, ám ha egy-egy téglát mindig lerakunk, akkor egyszer csak a ház is elkészül – vont hasonlatot Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, és hozzátette: a sajátos nevelési igényű tanulóknak ráadásul kiemelten fontos, hogy kis csoportokban foglalkozzanak velük.

Kétszáz autó parkolhat majd a mélygarázsban

A mélygarázs építésével párhuzamosan megkezdődött a kivitelezés a Pannon Egyetem alsó kampuszán is. A mélygarázs építését és a kampusz fejlesztését magában foglaló projekt részeként teljes egészében megújul az Egyetem utca és Erzsébet sétány közötti terület, beleértve az utakat, felszíni parkolókat, járdákat és zöldfelületeket is – mondta el Sági Tamás, a Pannon Egyetem műszaki igazgatója a Naplónak. A beruházás első lépéseként a közelmúltban a kivitelező felmarta az aszfaltot. Ebben a projektben épül a műszaki informatikai kar épülete mögött, az egykori teniszpályák helyén tavaly tavasz óta a mélygarázs. A létesítményben 200 autó parkolhat majd. A mélygarázs várhatón a nyár második felére készül el, a létesítmény az egyetem tulajdonában lesz, és egy külső szolgáltató üzemelteti majd.

Rövidebb nyitvatartás, magasabb minőség

Az alacsony forgalom miatt módosította a Munkácsy utcai hivatal nyitvatartását a Magyar Posta – közölte a veol.hu. A lap kérdésére Válaszában a Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztálya azt írta, időközönként felülvizsgálják a posták nyitvatartási rendjét. Így tettek a Munkácsy Mihály utcai posta esetében is: miután az esti órákban rendkívül alacsony volt a hivatal forgalma, ezért módosították a nyitvatartást. Mint ismert, a vállalat energiatakarékossági okokra hivatkozva több egységét ideiglenesen Veszprémben is bezárta novemberben. Ezzel kapcsolatban azt a tájékoztatást adták, hogy a vármegyeszékhelyen jelenleg négy posta üzemel: a már említett Munkácsy utcai egység mellett a főposta a Kossuth Lajos utcán, valamint a kádártai és a gyulafirátóti posta is nyitva tart. Közölték azt is, a jelenleg üzemelő négy posta „magas minőségben tudja kiszolgálni a jelentkező ügyféligényeket”.

Madárodúk, eleség és etetők az óvodáknak

Madárodúkat, madáretetőket és eleséget vehettek át veszprémi intézmények képviselői a Bakony–Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület jóvoltából tegnap a Csillag úti Óvodában - írja a Napló. A Madárbarát Veszprémért nevű programot 18 éve szervezi meg az egyesület. Szűcs Attila elnök elmondta, a kiosztott eszközökért cserébe annyit várnak, hogy a madarakért végzett tevékenységet tablón, tetszőleges technikával örökítsék meg a gyermekek. Az elkészült munkákból a Föld napján kiállítást szerveznek. Hozzátette, idén összesen húsz veszprémi intézménybe juttattak el odút, etetőt és madáreleséget. Kiemelte, a kezdeményezés révén a gyermekek fogékonyabbak lesznek a környezetvédelemre.

Dékány Balázs rendőrfőkapitány a kiemelt célokról, feladatokról

A közlekedési balesetek visszaszorítása, az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzése, a jogsértésekkel okozott károk megtérülése, valamint a kapcsolati erőszak, illetve a zaklatás jellegű bűncselekmények elkövetőivel szembeni még hatékonyabb fellépés a legfőbb cél – mondta el terveiről Dékány Balázs ezredes, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság új vezetője a veol.hu-nak. A rendőrfőkapitány kifejtette, a vármegyében a közbiztonság kiváló, a közlekedésbiztonságot illetően pedig a leggyakoribb balesethez vezető magatartások, mint a gyorshajtás, az elsőbbségadási szabályok elmulasztása, valamint a szabálytalan irányváltás visszafogása érdekében a stratégia újragondolására került sor. Dékány Balázs ezredes kiemelt célja az elkövető felelősségre vonása mellett a bűncselekménnyel okozott kár, az elkövető általi, minél nagyobb mértékű megtérítése. Még magabiztosabb fellépést vár el továbbá a zaklatás, illetőleg a kapcsolati erőszak jellegű ügyeknél. Véleménye szerint ez nemcsak rendőrségi kérdés, hanem össztársadalmi feladat.

Nem megy az üzlet. Vagy mégis?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal figyeli az olyan adózók tevékenységét is, akik a bevallásaik alapján folyamatosan veszteségesen működnek. Így jutottak el a revizorok ahhoz a Tüzép-telephez, amely 37 millió forintnyi bevételt titkolt el - írja a Napló a Veszprém Megyei Adó-és Vámigazgatóságtól kapott tájékoztatás szerint. A NAV revizorai azonban többször találkoznak olyan adóbevallásokkal, amely alapján a vállalkozó több éven át csak veszteséget termel. Ilyenkor jogosan merül fel a kérdés: miért működtet valaki egy tartósan veszteséges vállalkozást? Erre a kérdésre keresték a választ az ellenőrök egy Tüzép-telepet működtető egyéni vállalkozónál is, aki több mint 30 millió forint veszteséget mutatott ki szja-bevallásaiban. Alaposabban megvizsgálva az iratait, számos jel mutatott arra, hogy a veszteség csak papíron létezik.

Egy bokorban bújt el a sofőr

A balatonalmádi rendőrkapitányság munkatársai segítségnyújtás elmulasztása miatt büntető-, az engedély nélküli vezetés miatt pedig szabálysértési eljárást indítottak egy 56 éves férfival szemben - írja a Napló. A rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrök január 10-én éjszaka a 710-es számú főúton, Papkeszi külterületén akarták megállítani a személygépkocsival közlekedő 56 éves lovasberényi lakost, azonban ő továbbhajtott – írja a police.hu. Haladása során egy balra ívelő kanyarban elvesztette uralmát járműve felett, majd lesodródott az útpadkára, melynek következtében az autó többször megpördült, és a tetejére borulva állt meg. A balesetet követően a sofőr anélkül, hogy meggyőződött volna róla, hogy a négy utasa megsérült-e, elhagyta a helyszínt. A rendőrök nem sokkal később a helyszín közelében, egy bokorban megbújva találták meg az 56 éves járművezetőt.

A felelős állattartásért

Együttműködési megállapodást írt alá a Veszprémi Egyetem aulájában Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője, állatvédelmi kormánybiztos és Dolgos Attila, az Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke a felelős állattartás és az állatokkal való helyes bánásmód jegyében – közölte a veol.hu. Ovádi Péter arról beszélt az aláírási ceremónia után, hogy a veszprémi nyugdíjasok aktívak, és büszke arra, hogy a helyi szépkorúak kitűnő közösséget alkotnak. Úgy vélte, fontos együttműködés született, ám mindennek csak akkor van értelme, ha a nyugdíjasközösségek is részt vállalnak mindebből. Szerinte az állatvédelem ügye is csak akkor lehet sikeres, ha közösen gondolkodnak a felek. Dolgos Attila elmondta, vannak ügyek, melyek kapcsán lokálisan kell gondolkodni, az állatvédelem is ilyen. Elhangzott, több mint száz nyugdíjas-szövetkezet működik országosan, minden nagyvárosban jelen vannak.

Lemetszették a vesszőket az érseki pincészetnél

Január 22-e Szent Vince ünnepe, a néphagyomány szerint e napon megjósolható az őszi szőlőtermés minősége. A jeles nap alkalmából a Veszprémi Érseki Pincészetnél is lemetszették az úgynevezett vincevesszőket - írja a veol.hu. A felsőörsi és mindszentkállai birtokon nem csak a népi jóslásokban bíznak a szakemberek, hiszen a pincészetben komoly, évszázados hagyománnyal bíró, igen tudatos szőlőgazdálkodás és borkészítés zajlik. A pincészet szakemberei tudásuk legjavát nyújtva igyekeznek idén is a lehető legjobb borokat elkészíteni a leszüretelt szőlőből. A várnegyed mellett az érseki pincészet és borai is megújulnak, emellett új honlap, webshop és új borcsaládok várják majd a fogyasztókat. A csaknem 750 éves múlttal rendelkező Veszprémi Érseki Pincészet számára 2023 a megújulás éve lesz.

Négy és fél órás sakkparti

Elnyerte a legjobb női induló díját Gaál Zsóka a Spanyolországban rendezett XLVIII. Abierto nemzetközi sakkversenyen. A fiatal ajkai játékos öt sikert és három döntetlent ért el, csupán egyszer kapott ki a Sevillában rendezett viadalon - írja a Napló. – A versenyre 208 induló nevezett, köztük 41 címviselő. Engem a 26. helyre rangsoroltak. Kicsit furcsa volt a nyerési kényszer a kevesebb Élő-pontszámmal rendelkező játékosok ellen, akik nagyon jól küzdöttek és erősen is játszottak. Például az utolsó fordulóban kazahsztáni ellenfelemet négy és fél órás partiban sikerült legyőznöm. Már csak mi küzdöttünk a teremben – mesélte Gaál Zsóka a spanyolországi versenyről, hozzátéve: köszöni szépen a szurkolást. A 15 éves ajkai sakkozó holtversenyben a 7–15. helyen végzett, és megszerezte a legjobb női induló díját. Élő-pontszámát is növelni tudta, a mérlege öt győzelem, három döntetlen, egy vereség lett.

Két téli érkezőt jelentettek be az FC Ajkánál

Az FC Ajka NB II.- ben szereplő labdarúgócsapata hivatalos oldalán jelentette be, hogy két és fél éves szerződést kötött Gyuris Auréllal, aki az MTK Budapest együttesétől érkezett - írja a veol.hu. A 18 esztendős játékos az ajkaiak mind a két idei felkészülési mérkőzésén pályára lépett próbajátékosként, és a Dorog elleni 2-1-es sikernél ő szerezte a bakonyiak győztes gólját. A második érkező a zöld-fehérekhez a 23 éves Rabatin Richárd. Rabatin az NB I.-es Mezőkövesdről teszi át székhelyét a Veszprém vármegyei együtteshez. A támadószekcióban bevethető játékossal másfél plusz egy éves szerződést kötöttek. Az ajkaiak az NB II. idei nyitányán, vasárnap a Mosonmagyaróvárt fogadják.

Ausztráliában remekel

A balatonakarattyai Udvardy Luca negyeddöntőbe jutott párosban a junioroknál az ausztrál nyílt teniszbajnokságon - írja a Napló. A magyar játékos és a brit Ella McDonald két szettben aratott sikert az Emerson Jones–Szonobe Vakana ausztrál–japán kettős ellen. A mérkőzés 7-6 (7-3), 6-4-es végeredményt hozott. Udvardy Luca egyesben is indult a junioroknál, de ott nem sikerült továbbjutnia a nyitókörből. Luca nővére, Panna a felnőtteknél volt főtáblás, a világranglista legjobb 100 játékosa között szereplő teniszező egyesben és párosban is az első fordulóban búcsúzott, utóbbiban a Babos Tímea–Kristina Mladenovic duóval szemben.