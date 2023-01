– Ezek a beruházások hatalmas lépést jelentenek abba az irányba, hogy minél többen válasszák a sportot, azon belül is a vízisportokat a szabadidejük eltöltésére, ezáltal az egészségük, életminőségük javítására, mondta Schmidt Gábor sportért felelős helyettes államtitkár, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke. Kiemelte, ezek a létesítmények azt is segítik, hogy az utánpótlás-nevelés még szélesebb körben megvalósulhasson a Balaton körül. – Nagyon fontos, hogy ezek a létesítmények megteljenek élettel, legyen szabadidős és élsporttevékenység is. Minél több embernek lehetőséget kell adni, hogy ezeken a helyeken a sportágakat kipróbálják, mozogjanak, fogalmazott Schmidt Gábor.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a régióban, kiemelten Balatonfüreden ilyen magas minőségű beruházások valósulhattak meg. Hangsúlyozta, ezek a jövőbe való befektetésnek tekinthetőek, hiszen éppen a minőség és a színvonal miatt egyre több vendéget csábítanak a térségbe. – Ilyen és ehhez hasonló létesítmények segítik a helyi és a régiós turizmust, hiszen ezeket látogatva emelkedik a vendégszám, illetve javulnak a turisztikai költésekkel kapcsolatos mutatók. Kedvezőek a gazdasági hatásai is, mert egy ilyen létesítmény munkahelyeket teremt, helyben tartja a meglévő munkaerőt, mondta Kontrát Károly.

Bóka István, Balatonfüred polgármestere beszédében kiemelte: a városrész az elmúlt évek beruházásaival más arcát mutatja. Cél volt, hogy ezt a területet még inkább bekapcsolják a város vérkeringésébe. Felidézte, egy évvel ezelőtt, tavasszal nyílt meg a LUA Resort, a Balaton első ötcsillagos szállodája a Kékszalag Port mellett. Megújult a kemping, a területen színvonalas konferenciaterem épült, elkészült a Kékszalag sétány. E beruházások célja, hogy minél szélesebb körű szolgáltatás legyen a városban, a konferenciaturizmustól a szabadidős és sportturizmusig. Ezek a létesítmények kiszolgálják a városban és a térségben lakókat is.