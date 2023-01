Az ápolókból, orvosokból, takarítókból, beteghordókból, informatikusokból, karbantartókból álló, 10-15 fős csapatok felkészülten érkeztek a megmérettetésre. A csapatokat bemutató rigmusok előadása után az otthonról hozott kolbásztöltőkkel nekiláttak az egyedi receptek alapján elkészített kolbászok töltésének. Nagy Zoltán főigazgató a szorgos kezek munkálkodása közben háláját fejezte ki azoknak a dolgozóknak, akik a kórház gazdasági udvarában zajló verseny ideje alatt a betegek ágya mellett teljesítenek szolgálatot, és természetesen azoknak a kollégáknak, vezetőknek is, akik a verseny megszervezésében részt vettek.

A tökéletes sült kolbász külső héja ropogós, de a belseje szaftos marad – fejtette ki elvárásait Major Gergely, a zsűri elnöke, aki civilben az egyik budapesti négycsillagos szálloda séfhelyettese. A verseny színvonaláról elmondta, hogy nem volt könnyű dolga a zsűrinek, ugyanis az összes sült kolbász fantasztikusan sikerült. Hozzátette, hogy kifejezetten örült annak, amikor különleges hozzávalókat is felfedezett a kolbászok töltésekor, mint például a porcukor, szerecsendió, majoránna, fehérbor és fügecsatni, amit a sült kolbászhoz kínált egy-egy csapat.

Fotós: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna

A zsűri egyik tagja, Baráth Gábor – a Magyar Vöröskereszt megyei vezetője – elmondta, hogy a kolbászokat sütés előtt nyersen is megkóstolták, majd a töltésnél figyelték a méretválasztást is. Fülöp Zoltán zsűritag felhívta a figyelmet arra is, hogy az elkészült kolbászoknál külön értékelték a sütés módját, a késztermék ízét, illatát, zamatát és textúráját, de pluszponttal díjazták a tálalást is.

Természetesen nem maradhatott el a hűvös, esős versenynap végén a zenés-táncos mulattság sem, melyhez a forralt bort és a talpalávalót is a kórház dolgozói és a kórház tevékenységét egész évben támogató civil szervezetek biztosították.