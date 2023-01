A városlődi önkormányzat vezetőségének: Schell Tamás polgármesternek, Ádám Renáta jegyzőnek ebben az időben is jutott ideje, figyelme arra, hogy 85. születésnapomon meglepetésszerűen felkeressenek lakásomon. Köszöntsenek, mint vasdiplomás tanítót, tiszteletüket fejezzék ki több mint 30 éves városlődi oktató-nevelő munkámért.

A polgármester szavait idézve: „Generációkat neveltél, megmutattad nekünk, milyen a mi világunk, hogyan legyünk annak tökéletes tagjai.” Váratlanul ért érkezésük, de nagyon örültem mindkettőjüknek. Jó volt ez a rövid ideig tartó látogatásuk azért is, mert szemtől szembe mondhattuk el jövőbeni terveinket, kívánságainkat.

Több mint 30 éve nyugdíjas vagyok. Ilyenkor már csak a pályán eltöltött, szerzett eredmények, sikerek emléke élteti az embert. Igazak a költő szavai: „Az emlék szebb is, mint ami él, Romok is ragyognak hűs hold fényeinél.”

Szüleimtől kapott adottságaimat nyugdíjas éveim alatt sem hagytam veszendőbe menni. Amíg egészségem engedte, értékesítettem magam a közösség számára. Érdeklődően vettem részt az együttesek valamennyi rendezvényén, ezzel is kifejeztem tiszteletem a vezetők, szereplők áldozatos munkája iránt. Ha kellett, fellépésemmel magam is szaporítottam a műsorszámukat. Az Őszidő nyugdíjasklub vezetőjeként sokszínű programmal próbáltam felhőtlenné tenni idős napjaikat. Sajnos a búcsúszavakat is én vállaltam fel legtöbbjüknél.

Éveim száma, sokadik után az utolsó testvért is elveszítve, a második pacemakerem beültetése kapcsán egészségem sajnos nagyon kedvezőtlenül alakult. Számomra eddig oly sok jelentős, kedves helyről hiányoznom kell, de el kell fogadnom a megmásíthatatlant, ha fájó is.

Hálásan köszönöm önkormányzati vezetőink figyelmességét, ajándékát. De mindenkinek felém irányuló kedvességét, jókívánságait. Mindezek az eddiginél sokkal jobban megerősítették bennem azon hitemet, hogy mégiscsak érdemes volt a „nemzet napszámosaként” élnem.

Páter Mihályné, Városlőd