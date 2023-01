Javasolnám neki, hogy mozduljon ki a kocsmából, kávéházból, üljön buszra, magasabbról szemrevételezheti, hogy honfitársaink miket dobálnak el az utak mentén. A mosdókagylókat, rongyos matracokat, kopott edényeket ugyanis nem látni a személykocsikból. De beülhet egy orvosi váróba is, főleg, ha az a kórházban van. Sorba állhat egy szupermarket pénztáránál is; amikor egy új megnyílik, a roham elképesztő. Bunyó nincs, de sziporkázó az odamondogatás egymásnak. Ez csak néhány ötlet, „megénekelhető” téma. Balzac mondta, hogy hőseivel az utcán találkozik. Mások, például Maugham és Graham Greene az utazásokból merített élményt, Hemingway életveszélyes helyzeteket élt át, aztán megszülettek remek regényei. Mikszáth pamlagon eldőlve pipából pöfékelte ki történeteit. Nemere Istvánnak elég a dolgozószoba négy fala, hiszen szárnyal a fantáziája.

Nekem 2023 küszöbén egy vasútállomáshoz közeli élelmiszerboltban játszódó jelenet adott ötletet: egy hétköznapi délelőtt alulnézetben. A pénztárhoz vivő, árut szállító szalagot két vásárló pakolta tele, mögöttük hosszú sor. Az ötven körüli, ismerős belgyógyász főorvos asszony két túrós batyuval engedélyt kért, hogy fizethessen, mert indul a vonata. Kiláttam a sorompóra, a karok már ereszkedtek lefelé. A várakozók bólintottak, de az elöl álló fiatal nő undok, primitív megjegyzéseket tett. A buta gőg és fölény kikezdte a közérzetemet. Még az új év „hajnalán” sem vagyunk megértőek, hamar elillant a karácsonyi türelem és béke. Az elégedetlenkedő nő számára talán ismeretlenek ezek a szavak. A doktornő persze lekéste a vonatot. Villámgyorsan elvittem két állomással arrébb, ahol a szerelvény bevárja a szemből érkező járatot. Biztonságosan felszállt kis hátizsákjával és elemózsiájával. Odafelé útközben elmesélte, hogy nyáron beugrott helyettesíteni a helyi mentőszolgálathoz. Egy éjjel kihívták a pénztárnál fintorgó nőhöz, akinek összevissza vert a szíve. Könnyezve rimánkodott, hogy mentse meg, nehogy infarktust kapjon és meghaljon. Nem állapított meg komoly bajt: közelgő front, túlsúly, puffasztó vacsora, alkohol…

Közérzetem az üzletben padlót fogott, illúzióm, hogy valamit is változnak az emberi kapcsolatok, elszállt. Ám az intelligens, megértő/megbocsátó, gúnyos visszavágástól mentes orvosnő szavaitól valamennyire visszabillent a normális kerékvágásba. Azóta ügyelek rá, hogy kitartson egy ideig. Aztán úgyis minden kezdődik elölről.