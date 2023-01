Amint az a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban tartott rendezvényen elhangzott, Madácsiné Nagy Zsuzsanna 1998-ban kezdte meg közigazgatási pályáját a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal jogelődjénél ügykezelői, adminisztrátori munkakörben. Egészen 2013-ig látta el ezt a feladatot, amikor kitartó szorgalmának köszönhetően felettesei ügyintézői feladatok ellátásával bízták meg. A Hatósági Osztály szociális ügyintézőjeként, a városban élő rászorulók pártfogójaként magas fokú empátiát tanúsítva segítette a hozzá bizalommal fordulókat. A feladataihoz kapcsolódó naprakész jogszabályi ismeretek elsajátítása mellett mindig törekedett arra, hogy az ügyfelekkel megfelelő kapcsolatot alakítson ki. Ügyintézői munkakörén túl az osztályvezetői helyettesítési feladatok terén is kiválóan helytállt. Igyekezett a toleranciát, emberszeretet igénylő munkakörét szakmailag is magas színvonalon ellátni, ennek érdekében 2013-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem igazgatásszervező szakán diplomát szerzett. Fontos számára, hogy a közigazgatás minél több területén kellő szakértelemmel rendelkezzen, kész mindig újat tanulni, így 2020-ban az általános anyakönyvi szakvizsgáját is kiváló minősítéssel teljesítette. Magas szinten beszél németül, melyet a felsőfokú nyelvvizsga megszerzéséről szóló bizonyítványa is tanúsít. Önként vállalta el a nem kevés munka-, és időráfordítást igénylő Központi Címregiszterben történő adatrögzítéseket, mely az anyakönyvi feladatok mellett tovább bővítette sokrétű munkakörét.

Több mint húszéves közszolgálati jogviszonyának ideje alatt lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint precízen, mindig körültekintő alapossággal és szorgalommal szolgálta a település közösségét, ennek érdekében az önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal is folyamatosan jól együttműködött. Feladataiban kitartóan, megoldásra törekedve jár el, kollégái előtt segítőkész hozzáállása példaként szolgál. Az elismerés jó helyre került.