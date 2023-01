A miniszter bejelentette, hogy a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa-év programsorozatának első lépése január 21-én Veszprémben egy látványos, nagyszabású show lesz, amelyet a város különböző helyszínein egész hétvégén változatos művészi bemutatók kísérnek.

– Ez nemcsak hivatalossá teszi az EKF-év beköszöntét, hanem egyúttal egy örömünnep is, amelyet az utcákra kivonuló közönség, a lebonyolító csapat, kultúrakedvelők, a város, a régió szerelmesei együtt élhetnek meg – tette hozzá. - Az Európa Kulturális Fővárosa-programév indulásával olyan időszak veszi kezdetét, amely minden itt élő és ide látogató számára új ajtókat nyit meg. Olyan ajtókat, amelyek gazdag kulturális kincseinkre, értékeinkre nyílnak. Arra a gazdag örökségre, amely évszázadokon, sőt évezredeken ível át, és amely minden magyar ember számára büszkeséget jelenthet.

Navracsics Tibor kiemelte, hogy az EKF-cím elnyerése egyben a térség kreatív kulturális fejlesztő erejeként is működik, és motorja annak a pozitív folyamatnak, amely Veszprémet és a Bakony–Balaton térségét Közép-Európában elsőként egyedi kulturális turisztikai központtá teheti, amely ugyanakkor a fenntarthatóság biztosításával egyfajta modellként is szolgálhat.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere a budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a megyeszékhely mindig is Európa kulturális fővárosának érezte magát, de most, hogy már „papírja is van róla”, egy új célt is kijelöltek számára: az EKF-pályázat révén 2030-ra szeretnék elérni, hogy Európa húsz legélhetőbb városainak egyike legyen.

Markovits Alíztól, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatójától megtudtuk, hogy a nyitó hétvégén tizenhárom helyszínen zajlanak majd az események, ötven különleges kulturális program, rendkívül színes művészeti bemutatók teszik emlékezetessé az évad megnyitását. Ha az időjárás is kedvező lesz, a megnyitó napján 10 órától megtelnek élettel a veszprémi belváros terei, utcái: a vár Szentháromság tere, az Óváros tér, a Szabadság tér, a Brusznyai utca, a Kossuth utca és a Szent Imre tér.

A zártkörű hivatalos megnyitó a Hangvillában délután öt órakor kezdődik, amelyet élő egyenes adásban az MTVA Duna TV csatornája is közvetít majd.

Fotós: Toroczkai Csaba/VEB2023 EKF

Este 8 órakor kezdődik a Ragyogj! című show: az Óváros téren, a Kossuth utcán és a várban megrendezett grandiózus produkció bevilágítja majd Veszprém belvárosát. Fényfestés és mapping, zene és tánc, különleges koreográfiák, zenei és látványelemek szövik át az utcákat, miközben megelevenedik a város történelme, megjelenik például Gizella királyné alakja nyolc méter magas óriás bábu képében, de bemutatkoznak a régió sokszínű értékei és az Európa Kulturális Fővárosa-program víziójának elemei is. Fellép több neves művészeti formáció, többek között Bozsik Yvette és társulata, a fénymunkáikról híres Kiégő Izzók vagy ifj. Zsuráfszky Zoltán tánckoreográfus csapata, illetve a városhoz és környékéhez kötődő zenészek és más művészek. Minderről Can Togay János, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program művészeti és kreatív főtanácsadója számolt be a sajtótájékoztatón.

A különböző helyszínek eseményei kivetítőkön folyamatosan követhetők lesznek bármelyik belvárosi térről, de élőben közvetíti ezt is az MTVA m5 csatornája. Az est egyebek közt utcabállal, utcaszínházzal folytatódik, a tervek szerint akár hajnalig, majd vasárnap a hagyományos óvárosi termelői piac színesíti az EKF eseményeit. Az ünneplés egész hétvégén tart, január 22-én megünneplik a magyar kultúra napját, és számos izgalmas program várja a helyieket és a vendégeket. A Művészetek Házában már január 17-én megnyílik a Balaton Retro kiállítás, amelyet naponta követnek újabb események, kiállítások, így a Vass Cipőtár szombaton és vasárnap is várja a látogatókat. Litván művészek koncertjeivel, fotókiállításával és filmvetítéssel indul az Interurbán is: ebben az évben Veszprémbe látogat a világ csaknem harminc városa, Kaunastól (EKF2022) egészen Bad Ischlig (EKF2024).

Az EKF megnyitóünnepségének hétvégéjére mintegy tízezer látogatót várnak.