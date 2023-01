Bérczi L. Bernát, a Zirci Ciszterci Apátság apátja a szentmise keretében emlékezett a Don-kanyarban elhunytakra, áldást mondott és közös imádságra buzdított. Szavai szerint magához szólította őket Isten, részesültek fia halálában, részesülhetnek feltámadásában is. Az apát beszélt arról, hogy Isten Jézus által árasztotta el minden jóval világunkat, és hangsúlyozta a béke kegyében részesítés fontosságát.

Széles Ernő nyugalmazott dandártábornok, a Matasz elnöke olvasta fel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter köszöntő levelét, melyben többek közt azt fogalmazta meg a tárcavezető, hogy 1943 januárjában az ezeréves katonai múltunk egyik legszörnyűbb csapását szenvedtük el, amely százezernél is több életet követelt, számukra értelmetlen, embertelen küzdelemben vettek részt a magyar katonák, távol szeretteiktől, otthonuktól, az orosz fagyban küzdöttek életükért. A Don-kanyar gyászában egy ország osztozik, nyolcvan év után kötelességünk emlékezni az ott elesettekre, fogságba esettekre, megsérültekre, eltűntekre, a hazatértekre is. A szükségtelen háborúk elkerülése a feladatunk. Minderre kitértek a miniszter sorai, és arra szintén felhívták a figyelmet, hogy az ez évi megemlékezéssorozat tanúbizonyság a haza szolgálatának tisztelete mellett. Ugyanakkor az ideinek új megbízatása is van, morális kötelességünk ugyanis azzal a veszéllyel foglalkoznunk, amit a szomszédunkban jelenleg zajló háborúból adódó, amiatt velünk élő félelem okoz. Újabb értelmetlen háború helyett mielőbbi béke szükségeltetik világunkba – húzták alá a lényeget Szalay-Bobrovniczky Kristóf felolvasott mondatai.

Fotós: Hegyi Gabriella

Az eseményt, amelyhez aktív, tartalékos, nyugállományú katonák és kadétok is csatlakoztak, megtisztelte jelenlétével többek közt Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Ottó Péter zirci polgármester és Simon-Jójárt Sándor János nyugállományú ezredes, a Matasz Veszprém Vármegyei Egyesületének elnöke, az országos rendezvénysorozat főszervezője. Ahogy arról már lapunkban korábban írtunk, január 13-án, a reggeli órákban Zircről indul emlékező menet, menetszázad a Zirc, Olaszfalu, Bakonynána, Nagyesztergár, Zirc útvonalon, amely 25 kilométer. Január 14-én, szombaton nem Zircről indulnak a megemlékezők, hanem Veszprémből, és a Márkó, Bánd, Veszprém útvonalat járják végig. A Matasz Don-80 rendezvénysorozat zárása február közepén lesz majd az Alföldön.