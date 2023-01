– A zene áll hozzám a legközelebb, ezért biztosan csemegézek majd idén e műfaj gazdag kínálatából. Több évtizede a tagja vagyok a veszprémi vegyes kórusnak, így ma arra is készülök, hogy az ünnepi műsorban fellépünk. Az interneten néztem meg a nyitónap főpróbájának többi részét, azért, hogy miután mi előadtuk műsorunkat, megnézhessek több látványos bemutatót, attrakciót. Szívesen járok egyébként színházba, koncertekre, idén az EKF miatt több lehetőségem lesz erre. Ahogy eddig, az elkövetkező hetekben, hónapokban is figyelni fogom a programismertetőket. Talán ezúttal még jobban, nehogy lemaradjak olyasmiről, ami érdekel. A művészethez fiatalkorom óta kötődöm, ez énekléssel, irodalmi színpaddal kezdődött, iskolai színjátszó csoportban játszottam. Óvónőként a képzőművészet is vonz, gyakran tartok például kézműves-foglalkozásokat a gyerekeknek – mondta el a veszprémi Kloó Bernadett.

Kloó Bernadett

Fotós: Rimányi Zita/Napló

A zirci Bokor Szabina és családja szintén színházba szeret járni. A Veszprémi Petőfi Színházban már több előadást láttak, megnézték a Pannon Várszínház darabját is a Hangvillában. Ha pedig humorista, stand-up komedista érkezik a városba, akkor ők biztosan részt vesznek estjén, ezt kimondottan jó kikapcsolódási lehetőségnek tartják. Színpadi előadást pedig az édesanya úgy szokott választani, hogy azt gyerekei is élvezzék. Többnyire talál nekik való darabokat, azt szeretik, ha vidám a történet, de nem túl sok énekkel, zenével tálalják. Az a tapasztalata az asszonynak, hogy a diákokat az internet világából nehéz kicsalogatni, mert ott folyamatosan új, számukra érdekes ingerek érik őket, de ha már eljutottak például egy színház nézőterére, akkor tetszik nekik, amit onnan láthatnak.

Bokor Szabina

Fotós: Rimányi Zita/Napló

Egy édesapa óvodás és iskolás kislányával nézegette a kirakatokat, amikor megszólítottuk. Kiderült, még csak két hete költöztek Veszprémbe a munka miatt, de már sok mindent hallottak az EKF-évről, programjaira a fényjáték és a zenés hangolás következtében is felfigyeltek. A téli hónapokban valószínűleg nem vesznek részt szabadtéri rendezvényein, de tavasztól szeretnének válogatni a kulturális kínálatból. Főként olyan eseményeken vennének részt, amelyek gyerekeknek szólnak, így jobban meg is ismerhetik új lakhelyüket. A reklámokat már látták, de még nem böngészték át alaposabban a részletes programot, az idei EKF-lehetőségeket azonban ők sem hagyják ki.