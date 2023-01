Nemzetközi sajtótájékoztatón mutatták be a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program céljait szombaton a Pannon Egyetem aulájában. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter arról beszélt, az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 cím viselése lehetőséget ad Veszprémnek, valamint a Bakony és Balaton térségének, hogy megmutassa, milyen szorosan kötődik az európai történelmi-kulturális örökséghez, továbbá megismertetheti a kontinenssel a saját karakterét, különlegességét és szépségét. Kiemelte, az EKF-cím révén a közel 200 ezer lakosú térség megmutathatja, hogy a kultúra és a kreatív ipar egy gazdasági modell alapjává is válhat. A miniszter örömét fejezte ki, hogy a programsorozat megnyitóünnepségét a magyar kultúra napjának előestéjén rendezik. Utóbbi kapcsán megjegyezte, az eseménynek különös jelentőséget ad, hogy a Himnusz szövegét éppen 200 éve fejezte be Kölcsey Ferenc.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) kiemelte, az EKF-program olyan város- és közösségfejlesztési eszköz Veszprém számára, amely hozzásegíti a települést ahhoz, hogy 2030-ra a húsz legélhetőbb város közé kerüljön a maga kategóriájában. Hozzátette, a város akkor lehet sikeres, ha a körülötte lévő vidék is az, ezért is szólították meg a régiót: a Bakony–Balaton-régióból végül 116 önkormányzat csatlakozott a programhoz. Az infrastrukturális beruházások kapcsán kifejtette, olyan fejlesztésekbe fogtak, amelyek javítják a Veszprémben és környékén élők életminőségét, valamint hosszú távú fenntartásuk is megoldott. Kiemelte a volt gyermekkórház megújítását, amely tánc- és mozgásművészeti központként születik újjá tavaszra, valamint a Ruttner-ház felújítását. A leromlott állapotú Jókai utcai épület a rövidesen befejeződő felújítása után hostelként üzemel majd, és a megújuló várbörtön- kiállításhoz való eljutást is biztosítja.

Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója elmondta, a kulturális év során több mint háromezer esemény várja a régióba érkezőket. A programokban kiemelt szerepet kap a zene – Veszprém 2019 óta viseli büszkén az UNESCO Zene városa címet –, emellett annak részét képezik a város és a régió hagyományos rendezvényei, továbbá az évad felvezető éveiben újonnan útjára indult események is tovább bővülnek, például februárban a Holtszezon kortárs irodalmi fesztivál. A helyi célkitűzések között szerepelt, hogy élettel töltsék meg a veszprémi belvárost, ennek érdekében új vendéglátó- és kulturális szolgáltatóegységek megnyitását támogatták, míg a régióban a hagyományosan nyárra koncentrálódó turisztikai szezon meghosszabbítását szeretnék elérni az eseményekkel. A helyi alkotóközösségeket a Kultháló program erősíti, míg a Pajta program a kistelepüléseken élőknek biztosít kulturális eseményeket egész évben.

Újságírói kérdésre válaszolva Markovits Alíz elmondta, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program összköltsége 74 milliárd forint, amelyből 72 milliárd forintot a Magyar Kormány biztosított, míg a fennmaradó összegből 1,5 millió eurót (mintegy 600 millió forintot) a Melína Merkúri-díjjal nyertek el, a költségvetés további részét a csatlakozó települések befizetései egészítik ki. Navracsics Tibor kérdésre válaszolva elmondta, a hazai turisták mellett a környező országokból is sok látogatóra számítanak.