A világítás korszerűsítése a Thury Sport Nonprofit Kft. és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége együttműködésével, mintegy 32 millió forintból valósult meg. A fejlesztés összegének 70 százalékát TAO-os támogatásként egy helyi cég, a Partner Depónia, míg 30 százalékát a Palotasport Nonprofit Kft. biztosította önerőből. Az új világítást Várpalota polgármestere, Campanari-Talabér Márta avatta fel ünnepélyes keretek között.

– A jelenleg Magyarországon elérhető legmodernebb világítást kapta meg a csarnok, ami az energiaválsággal terhelt időszakban igen fontos dolog. Erre igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni más intézményeinknél is az elmúlt időszakban, hogy minél több pénzt tudjunk megspórolni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése ellenére a sportcsarnokot nyitva tudjuk tartani, hogy a sportolni vágyó fiatalok és kevésbé fiatalok tudják használni – fogalmazott a polgármester.

A kivitelezési munkálatokat egy várpalotai cég végezte. A szakemberek kicserélték a régi vezetékeket, és összesen 70 darab korszerű, energiatakarékos lámpát szereltek fel a régiek helyére. A modern világítástechnika programozható vezérlőtáblával is rendelkezik. – A most felkerült világítás alig feleannyi energiát fogyaszt, mint az előző lámpatestek, ugyanakkor nagyobb fényt biztosít az edzések és a mérkőzések alatt. Nagy segítség ez a sportolóknak, s természetesen az üzemeltetőnek is, hiszen programozható a rendszer attól függően, hogy kézi- vagy kosárlabda-mérkőzésnek, esetleg kulturális rendezvénynek ad otthont a csarnok – mondta el Szoboszlai István, a létesítményt üzemeltető Palotasport Kft. ügyvezetője.

A sportcsarnokban egyébként egy pályázatnak köszönhetően a déli oldal kivételével új, energiahatékony nyílászárókat kapott az épület, mindemellett folyamatosan felújítják az öltözőket is. A tervek szerint tavasszal kibővül a sportpálya felőli bejárat előtere, de a teljes déli oldal is átesik majd egy komplett nyílászárócserén. Az új ablakok és ajtók gyártását már elkezdték, a beszerelési munkák a mérkőzések szempontjából nyugodtabb időszakban, május közepén kezdődnek majd el.