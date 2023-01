A 320 kilós disznót Hoffmann Tibor helyi őstermelőtől vásárolta az önkormányzat az eseményre, amelynek az időjárás is kedvezett. Mivel azonban már jó előre igen nagy érdeklődés mutatkozott a program iránt, és a korábbi évek sikeréből is kiindultak, vásároltak még közel 200 kilogramm belsőséget és darált húst, hogy már délelőtt oszthassák a kóstolót. 120 liter borból készült a forralt bor, közel ennyi tea is készült, 180 liter toros káposzta rotyogott 40 kiló hússal együtt az üstökben. A 600 szelet tarját már előző nap gondosan bepácolták, és sütötték is kora reggeltől megállás nélkül. Készült persze véres és májas hurka, sült kolbász és oldalas, de a legfőbb szabály idén is az volt, ami minden évben: azaz hogy az egész disznónak el kell fogynia estig. Ezalól kivételt csupán a nyugdíjas egyesület kocsonyapartijára félretett hús jelentett. Úgyhogy idén sem ment a füstre semmi, a disznót a fülétől a farkáig felhasználták.

Ennek érdekében a civil szervezetek szokás szerint tevékenyen kivették részüket a munkából, a nyugdíjas egyesület tagjai forralták a bort és főzték a káposztát, a sátrat a body klub és az önkéntes tűzoltók csoportjai állították, a polgárőrök pedig a helyszínt biztosították. Így aztán az ország minden részéről érkezett vendégek remekül érezték magukat, bizonyára nem véletlen, hogy sokan visszatérnek évről évre az eseményre.