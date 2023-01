A szervezők ígéretük szerint „túrát vezettek az égbe, és a földre hozták a menyországot”. Mindezt úgy valósították meg, hogy elsőként az érseki palota kápolnájában felállított állványzaton Johann Ignaz Cimbal pompás Szentháromság-mennyezetképének restaurálásáról, annak kulisszatitkairól mutattak a nagyközönség előtt eddig kevésbé ismert részleteket, többek között zseblámpák segítségével. Majd, kisétálva az épületből, elidőztek a várnegyedben elsőként megújult Szentháromság-szobornál a Szentháromság téren. A 15 méter magas, 14 életnagyságú, 15 kisebb figurát, hat domborművet és számos aranyozott fémapplikációt magába foglaló műemlék-építményt teljes mértékben restaurálták, a felszivárgó nedvesség problémáját is megoldották. Végül az ideiglenesen erre a hétvégére berendezett Szent István-templomban a már említett Szentháromság-szobor korábbi változatának elfeledett kőszobrain keresztül eredhettek a múlt nyomába, valamint a szentháromságot ábrázoló menyezetképet nagy tükrök segítségével hozták közel a látogatókhoz.

2023-ban Veszprém az Európa Kulturális Fővárosa címet tölti be. Ebből az alkalomból − a várnegyed megújulási fejlesztésének félidejében − a Veszprémi Érsekség megnyitja a várhegy egyes épületeit. 2023 májusától úgy láthatják őket az itt lakók és ide látogató hazai és külföldi vendégek, ahogy máskor nem: munka közben. Innen is az elnevezés: Work in Progress 2023. A kiállítássorozat keretében a szervezők interaktív események, újabb vezetett túrák és előadások keretében mutatják be a léptéke és összetettsége miatt különleges műemlék-helyreállítást, a kutatások eredményeit, a restaurálások és a tervezés döntési helyzeteit, koncepcióját és az aktuális állapotát. Nem egyirányú ismeretátadásra, sokkal inkább elgondolkodtató párbeszédre törekedve. A kiállítási témák feldolgozásánál kül- és beltérben egyaránt cél, hogy minden korosztályt rugalmasan megszólítson. A tervek szerint a kiállítás egyes elemei a későbbiekben átalakulhatnak az állandó kiállítás elemeivé, más részei pedig vándorkiállítások, bemutatók, időszaki kiállítások részeiként élhetnek majd tovább.