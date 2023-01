Az emlékplakettet a szombati városnapi ünnepségen vehette át Végh László polgármestertől.

Amint az elhangzott, Maródi Zoltán magasépítő szakon végzett középiskolai tanulmányai után a Pécsi Tudományegyetemen építészmérnökként diplomázott, majd szülővárosában egy helyi építőipari cégnél helyezkedett el. Az itt töltött évek alatt, a ranglétrát végigjárva megszerezte az építési műszaki ellenőr és felelős műszaki vezetői jogosultságokat is. A munka mellett – folyamatosan képezve magát – a Nyugat-Magyarországi Egyetemen mérnök-közgazdász szakát is elvégezte. Időközben egyre inkább érlelődött benne a gondolat, hogy megszerzett tudását és tapasztalatát kamatoztatva az önállósodás útjára lépjen, így 2015-ben a megbízhatóság, a precizitás és a pontosság jegyében saját céget alapított. A helyi vállalkozás korszerű technológiák alkalmazásával, a megfelelő szakembergárdával a tervezéstől egészen a kivitelezésig teljes körű szolgáltatást biztosít a megrendelők számára, így hamar felvette a versenyt az építőipar piacán és ma huszonöt embernek biztosít munkát, köztük sümegi lakosoknak is. A méltatásban külön kiemelték, hogy dolgozóit inkább munkatársnak tekinti, mint alkalmazottaknak, mindig empátiával fordul feléjük, akár magánjellegű probléma esetén is. Maródi Zoltán számos feladatán túl kellő figyelmet szentel annak, hogy lehetőségei szerint segítséget nyújtson szeretett városa fejlődésében, fellendítésében. Aktívan részt vállalt többek között oktatási, nevelési intézmények, a vár, vagy a piac, és egyéb közterületek megújításában, a Ramassetter-ház felújításában, de szívügyének tekintette az új bölcsőde felépítését is. Emellett számos városi és közérdekű rendezvényt támogat. Példaértékű együttműködési készségével, innovatív ötleteivel, valamint a Sümeg város fejlődését, ellátottságát gyarapító és támogató szakmai munkásságával méltán szolgált rá a sümegi önkormányzat elismerésére.