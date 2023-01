Augusztus 22-én délelőtt Felsőörsről Csopakra indult a rokonokhoz. A megszokott út felé indult volna vissza Veszprémbe, de aztán balra fordult. A baleset után innen beállt a képszakadás – attól kezdve semmire sem emlékezett. A rendőrség által felvett tanúvallomásokból próbálja most is rekonstruálni, hogy mi történhetett.

Az esős, nyálkás úton valószínűleg megcsúszott és már nem tudott korrigálni, a később megállapított tüdősérülés plusz többszörös bordatörés pedig akkora fájdalmat okozott, hogy elvesztette az eszméletét. Látva a megpördülő kocsit, a Csopak felől érkező pesti házaspár, hogy elkerülje az ütközést, áthúzódott a másik sávba és leállt. A feleség hívta a mentőket, a férj próbálta kinyitni az ajtót, közben kérdezték is Erzsikét, miért nincs bekötve. Szerintük a válasz az volt, hogy nem kap levegőt. Az ajtó nem nyílt, de jött egy teherautó, a két sofőrnek már sikerült kinyitni. Ezután érkezett egy mentőangyal, az ajkai kórház betegszállító járműve Balatonfüredre tartott. Körmendy Péter, aki tizennégy éve mentővezető, Mészáros Gergely mentőtiszt társával óvatosan kivette a fűre az eszméletlen vezetőt, és Gergő nekiállt újraéleszteni. Mire a kihívott füredi mentővel Németh Ferenc, Bakó Ferenc és Vasas Gábor is megérkezett, sikerült visszahozni Erzsikét, aki a kórházi kivizsgálás, gyógyulási időszak után elment Ajkára és Balatonfüredre, hogy köszönetet mondjon a mentősöknek az életéért. Nos, Ajkán azok a pillanatok mindhármuknak emlékezetesek maradnak; a tanárnőnek, akit visszasegítettek a való életbe, Körmendy Péternek, aki működési ideje alatt most először kapott köszönetet életmentő munkájáért, és a fiatal mentőtisztnek, Gergelynek, aki akkor először végzett élesben újraélesztést. Ám a történetnek itt még nincs vége.

Fertig Erzsébet nyugdíjas pedagógus ugyan, de ez a tény nem látszik meg közéleti aktivitásán; vezeti a városi német klubot, tagja a német nemzetiségi önkormányzatnak, német nemzetiségi népszokásokat, éneket, táncot tanít gyerekeknek, felnőtteknek. Az önkormányzat nevében vett részt novemberben egy Márton-napi óvodai rendezvényen, amelyen összeesett, majd másnap a veszprémi kórház intenzív osztályának ágyán tért magához. Hogy ez az eset sem lett végzetes, az annak köszönhető, hogy a szülők között jelen lévő két orvos azonnal munkához látott. Nekik és Zsebe Attila diakónusnak a német ház nyílt napján köszönte meg Erzsike a segítséget.

A következő héten már a Füredi Szívkórházból küldték Erzsikét Budapestre, a Merkely Béla professzor által vezetett SOTE-klinikára. Meglepődve üdvözölték az ismerős mentősök. A vizsgálatok során kiderült, hogy post covidos szívizomgyulladás következménye volt a szívleállás. A klinikáról december elején engedték haza, karácsony előtt beszélgettünk 2022 sorsfordító pillanatairól, meg a hogyan továbbról. A történetet Erzsike összegzése miatt osztjuk meg olvasóinkkal.

– Itthon vagyok, próbálok erősödni, megszokni az ICD (beültetett defibrillátor) készüléket, amely adott esetben újraéleszteni is képes, de ez már nem ugyanaz az élet. Sok hobbim van, amivel szeretek foglalkozni, de ha itthon kuksolok, csak azon töprengenék, mi történt és miért. Ugyanakkor igaza van a háziorvosnak, aki szerint a Jóisten nagyon szeret engem, hogy visszaküldött. Eddig is éreztem, hogy vigyáznak rám, akkor ez azt jelenti, hogy dolgom van még a világban; fiatalítani szeretnénk a hagyományőrző német klubot, hagyományátadó gyerektábort szervezünk az önkormányzattal és a klubbal. Azt is tervezem, hogy januártól újra visszamegyek óraadónak a Dózsa iskola német nemzetiségi tagozatára. Remélem, újra tudok táncot tanítani, mert 2023-ban huszonöt éves lesz a tagozat, és nagy gálával szeretnénk ünnepelni! Ez az életem, amit nagyon szeretek.