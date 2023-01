Amint az arborétum közleményből kiderül, a közösen gondozott növényen és a magnevelés közben szerzett élményeken túl a legügyesebbek osztálykirándulást is nyerhetnek a Balaton édenkertjébe, Badacsonyörsre. A jelentkezési határidő január 23.

A Folly Arborétum és Borászat Égig Érő Tanterem Alapítványa mindig is nagy hangsúlyt fektetett a természet szeretetének népszerűsítésére. A jövő generációinak élő környezetünk iránti érdeklődését nem csupán a gyermekeknek szóló programjaival és a kert egyedi játékelemeivel, de különböző edukatív pályázatokkal is fenn kívánja tartani. A most induló országos verseny során az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak egy – akár az iskolai, akár az otthoni – kertbe való kiültetésre alkalmas magoncot kell nevelniük. A résztvevő osztályok a jelentkezést követően, január utolsó hetében postai úton kapják meg a ciprusmagokat és az azok neveléséhez szükséges legfontosabb eszközöket. A diákokat a növény több héten át tartó megfelelő gondozásában a növekedés fázisaihoz kapcsolódó, játékos feladatokat tartalmazó munkafüzet is segíti, de az arborétum szakértőitől is kérhetnek tanácsot.

A versenyző osztályok közül a zsűri a felnevelt magonc állapota, valamint a munkafüzetben található feladatok minél kreatívabb és precízebb teljesítése alapján díjazza a legügyesebb magnevelőket, akik osztálykirándulás keretében látogathatnak el a Follyba. Helyezéstől függően a belépés mellett részt vehetnek egy kerti szabadulószoba programon, sőt, az első helyezett osztály utazási költségét az arborétum állja. Az eredményhirdetés május 8-14. között várható. A pályázattal kapcsolatos további postázási, technikai tudnivalók, egyéb információk, feltételek az arborétum honlapján olvashatók.