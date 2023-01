Azt mondta, a sorozat első előadása január 23-án fél öttől kezdődik Digitalizáció és a mesterséges intelligencia címmel. Az előadás kedvcsináló arról, hogy mivel ismerkedhetnek meg a BME balatonfüredi kampuszán tovább tanuló diákok. -Igyekszünk a jövőbeli hallgatóinkra fókuszálni, ám egyben szeretnénk kapcsolatot is építeni Füreddel és környékének lakóival, vállalkozásaival, ezért a témaválasztásunk is olyan, hogy gyakorlatilag a részvétel kortól független, fogalmazott Illyés Péter. Közölte továbbá, a jövő technológiáiról előadást tart Charaf Hassan (dékán, BME Villamosmérnöki Kar), aki a mobilalkalmazások fejlesztésének nemzetközi szinten is elismert alakja, az informatikai fejlesztések széleskörű hasznosulásának elősegítője, az ipar és a felsőoktatás tartalmas együttműködését alakító személyiség, valamint a fejlesztésorientált és hallgatóközpontú informatikai oktatás elkötelezett képviselője.

Illyés Péter igazgató: Igyekszünk a jövőbeli hallgatóinkra fókuszálni, ám egyben szeretnénk kapcsolatot is építeni Balatonfüreddel és környékének lakóival, vállalkozásaival Fotó: BME BTC

Fotós: Geberle Berci

Illyés Péter, a BME BTC igazgatója részletezi az intézmény céljait és a Balatonfüreden induló üzemmérnök-informatikus képzést, majd lesz lehetőség kötetlen beszélgetésre is. Illyés Péter lapunknak elmondta, hogy a BME Balatonfüreden ősszel üzemmérnök-informatikus képzést indít, melyet azoknak a diákoknak ajánlanak, akik csökkentett elméleti és több gyakorlati ismeret birtokában, mihamarabb szeretnének elhelyezkedni informatikusként a munkaerőpiacon. A képzésben több témakör közül választhatnak a diákok, így szoftverfejlesztő, hálózat és biztonság, adatalapú rendszerek, valamin tesztelés és üzemeltetés témákból.