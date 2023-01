A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) program hivatalos megnyitója január 21-én lesz Veszprémben. A vasúttársaság kedvezményes menettérti menetjegyet vezetett be a november 19-éig tartó programsorozat sikere, valamint a fenntarthatóság terén a közösségi közlekedés szerepének hangsúlyozása érdekében. A szombati nyitórendezvényre Budapestről első osztályú, prémium és bisztrószakasszal is rendelkező IC+ kocsit indít a MÁV-Start.

​A megnyitó napján a Budapest Déli pályaudvarról 12 órakor induló Bakony InterCity vonaton első osztályú, prémium és bisztrószakasszal is rendelkező IC+ kocsi közlekedik. Visszafelé ez a szerelvény Szombathelyről 16.42-kor, Veszprémből 18.32-kor indul, a Déli pályaudvarra 19.59-kor érkezik.

A kiemelt programokra egész évben kedvezményes Veszprém–Balaton 2023 EKF jegyet válthatnak az utasok szimbolikus 2023 forintért, amely oda-vissza utazásra érvényes az ország bármely pontjáról. Az első kiemelt rendezvény, melyre az Veszprém–Balaton 2023 EKF jegy érvényes lesz, a hétvégi megnyitóünnepség, a programsorozat pedig november 19-éig fog tartani. A jegy csak 2. kocsiosztályon érvényes, feláras vonaton a szükséges felárt meg kell hozzá váltani. A szombaton délben induló Bakony IC vonaton az első osztályú IC+ kocsiban közlekedő utasoknak a Veszprém–Balaton 2023 EKF jegy mellé meg kell váltaniuk az adott szakaszra érvényes első- és másodosztályú jegy teljes áru különbözeti díját, az 1+ osztály pedig további ezer forintos helyjeggyel vehető igénybe.

Mind az önkiszolgáló csatornákon (MÁVapp, Elvira, jegykiadó automata), mind személyesen a MÁV-Start pénztáraiban megválthatják a jegyeket az érdeklődők, az önkiszolgáló csatornákra érvényes 5, illetve 10 százalékos kedvezmény a Veszprém–Balaton 2023 EKF-jegyre nem vonatkozik.

A MÁV-START és a Volánbusz éjszakai mentesítő járatokat is indít a szombati megnyitót követően. Plusz FLIRT egységeket állít be a MÁV-START Veszprémből Székesfehérváron keresztül Budapestre, a Volánbusz a városiak mellett a környező településekre is indít kiegészítő járatokat, az utasoknak többek között Ajka, Pápa, Zirc, Balatonfüred, Siófok, Székesfehérvár, Tapolca és Balatonalmádi irányokba – tájékoztatott a MÁV-csoport.

