Tartozunk valahova, kisebb, nagyobb közösségekbe, összeköt bennünket a város. Büszkék voltunk és vagyunk egyetemünkre, gazdag kultúránkra, amatőr és profi előadókra, művészekre, zeneiskolára, énekkarokra és együttesekre, színházakra és kulturális központra, képzőművészeti kiállítóhelyekre. 2016-ban a Finnugor népek kulturális fővárosa lettünk, 2019-ben az UNESCO zenei városa címet nyertük el, most Európa kulturális fővárosa vagyunk. Ezt mi, veszprémiek eddig is tudtuk, mostantól hivatalosan is.

Megtiszteltetés és esély, mondta M. Tóth Géza. Lehetőség arra, hogy megmutassuk magunkat szűkebb és tágabb környezetünknek, hogy új találkozások jöhessenek létre. Mindenki élhet vele, a Veszprémben és a programhoz csatlakozó 116 együttműködő településen élők, egyedi, megismételhetetlen alkalom részesei leszünk. Egész évben gazdag kínálat várja az itt élőket és az ide látogatókat, és ahogy a szervezők több alkalommal nyilatkozták, az a cél, hogy hosszú távon fenntartható folyamatokat indítsunk el és erősítsünk meg, amelyek túlmutatnak a 2023-as éven.

Ragyogj! Ez a mai nyitóesemény mottója. A héten káprázatos fényfestés varázsolta el az itt élőket, színekkel festették meg a belvárost, a Kossuth utcát, a húszemeletest, a vármegyeházát, az inotai tornyokat. A gyönyörű fotókat örömmel osztották meg sokan a közösségi oldalon.

Itt vagyunk, ragyogunk. Nem csak ma, ezen a hétvégén, nem csak a fényfestés által. Az év többi napján is büszkén húzzuk ki magunkat, vállaljuk, hogy ide tartozunk, szeretünk itt élni. Ragyogók vagyunk, mi, valamennyien.