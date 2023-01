A 13. Varasdy Frigyes Országos Egyetemi Trombitaversenyen a Széchenyi István Egyetem második évfolyamos hallgatója, Haga Réka megosztott második díjban, valamint az id. Sztán István trombitaművész-tanár emlékére alapított különdíjban részesült. Felkészítője Németh Tamás és Hontvári Csaba volt.

A tehetséges növendék a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskolában kezdett nyolcévesen trombitálni. Választása tapolcai és fővárosi tanulmányai után esett a Széchenyi István Egyetemre. „Sok indok szólt Győr mellett, köztük a város szépsége, élhetősége, a kampusz páratlan miliője és a kar közelsége a kollégiumhoz. Végül pedig szakmai oldalról nézve is nagyszerű választás, amit a tavalyi, debreceni országos versenyen szerzett harmadik és a mostani második helyezésem és különdíjam is bizonyít” – sorolta a tehetséges hallgató. „Az eredmények mögött sok munka és gyakorlás rejlik, valamint mestereink segítsége, észrevételeik is fontosak. A trombitás hallgatók és tanárok egymást ösztönzik, miközben a hangulat felülmúlhatatlan” – húzta alá Haga Réka.

Hontvári Csaba, a győri művészeti kar dékánja kiemelte: a verseny jelentőségét növeli, hogy annak repertoárja a művésznövendékek lehető legszélesebb körének nyújt lehetőséget a bemutatkozásra, így az összes honi szakmai műhely nagyszámú hallgatóval képviselteti magát évek óta. „Érdekesség, hogy a második forduló két tételét Winkler Balázs, a zsűri elnöke szerezte, s a sorsolás szeszélye folytán e zenemű ősbemutatója hallgatónk, Haga Réka nevéhez fűződik” – tette hozzá.

„Intézményünk fejlődése nagyban köszönhető annak az odaadó, szakmailag alapos és művészileg igényes műhelymunkának, melyet hangszeres és kamarazene-tanáraink, elméletoktatóink, korrepetitoraink, karmestereink végeznek hosszú évek óta. Különösen értékes munka zajlik nagyegyütteseinkben, a Győri Egyetemi Zenekarban, a nemzetközi hírű Győr Symphonic Bandben, de a kamarazene oktatása is központi szerepet kap karunkon. A hallgatók számára az ösztöndíj-lehetőségek folyamatosan bővülnek” – világított rá a kar erősségeire a dékán.