A változást olvasónk jelezte, ezért kérdéseinkkel megkerestük a társaságot. Válaszában a Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztálya azt írta, időközönként felülvizsgálják a posták nyitvatartási rendjét. Így tettek a Munkácsy Mihály utcai posta esetében is: miután az esti órákban rendkívül alacsony volt a hivatal forgalma, ezért módosították a nyitvatartást.

Mint ismert, a vállalat energiatakarékossági okokra hivatkozva több egységét ideiglenesen Veszprémben is bezárta novemberben. Ezzel kapcsolatban azt a tájékoztatást adták, hogy a vármegyeszékhelyen jelenleg négy posta üzemel: a már említett Munkácsy utcai egység mellett a főposta a Kossuth Lajos utcán, valamint a kádártai és a gyulafirátóti posta is nyitva tart. Közölték azt is, a jelenleg üzemelő négy posta „magas minőségben tudja kiszolgálni a jelentkező ügyféligényeket". Emlékeztettek, az energiaválság miatt ideiglenesen szünetelő postákon dolgozó munkatársakat átirányítottak más szolgáltatóhelyekre, munkáját a szüneteltetés miatt senki sem veszítette el. Az átmenetileg bezárt posták újranyitásával kapcsolatban azt írták, erről a kérdésről az energetikai válsághelyzet változásával tud dönteni a vállalat.