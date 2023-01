A harmadik ütemben ismét a tízezernél kevesebb lakosú települések igényelhetnek fákat. Az előző két ütemben több mint 1350 településen 36 ezer sorfát ültettek el, melyhez a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 1,5 milliárd forint támogatást biztosított. Idén 10 ezer darab fa áll rendelkezésére, amiből kétezret a tavaszi, nyolcezret pedig az őszi ültetési időszakban szállítanak ki – tájékoztatta lapunkat Patocskai-Lunk Eszter, a Bakonyerdő Zrt. kommunikációs vezetője.

– A program lebonyolítását az Országos Erdészeti Egyesület és helyi csoportjai segítik. A 2020 őszén indult Településfásítási program továbbra is helyi erdész szakemberek közreműködésével zajlik. A Bakonyerdő Zrt. munkatársai, mint az Országos Erdészeti Egyesület tagjai három megyében, eddig 93 településen, több ezer sorfa elültetésében segédkeztek – mondta el Patocskai-Lunk Eszter.

A Bakonyerdő Zrt. területén 93 településen ültettek el több ezer sorfát

Forrás: Bakonyerdő Zrt.

Az Agrárminisztérium által életre hívott kezdeményezés fontos része az Országfásítási programnak, amely lehetőséget nyújt a kistelepülések zöldítésére, népszerűsíti az erdőtelepítési támogatásokat, mindezzel pedig hozzájárul a kormány céljához, hogy 2030-ra 27 százalékra nőjön hazánk fával borított területeinek aránya. A program meghirdetése óta már 47 ezer hektár új erdő telepítésére pályáztak a magyar gazdák. A települések zöldítéséhez a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága eddig 1,5 milliárd forint támogatást biztosított, mely így a rendszerváltozás óta a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés.

Az igénylők 13 fafajból választhatnak a készlet erejéig. A listán a különböző települési viszonyok között is sikerrel ültethető fafajok szerepelnek. A szakszerű ültetéshez minden fához jár támasztókaró, takarómulcs, védőrács. A fák növelik a településen található élőhelyek változatosságát, és más élőlények otthonául is szolgálnak majd, ennek támogatására és mintegy jelképeként minden igénylő ajándékba kap egy madárodút is.

A faültetésben a kisgyermekek is segítettek

Forrás: Bakonyerdő Zrt.

A program koordinálását az Országos Erdészeti Egyesület segíti, a szakszerű ültetéshez az állami erdőgazdaságokkal együttműködve egy helyi erdész szakember jelenlétét is biztosítják. A programban való részvétel most is előzetes regisztrációhoz kötött, a korábban részt vevők is újra jelentkezhetnek. Az igénylés és a program megvalósításának tervezett menete a regisztrációval indul január 10–20-a között, az online igényléseket pedig január 23–31. között lehet leadni.