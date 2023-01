A mindennapi rohanás, apró-cseprő ügyeink nehezen viselhető súlya alatt mikor is jut eszünkbe, hogy kik azok az emberek, akik egy-egy kedvezményezett csoport tagjaiként ilyen adománytól remélhetnek sorsukban bármiféle könnyebbséget? Akkor torpan meg az ember, ha egy személyes találkozás teszi elevenné az élményt.

Straub Péter Veszprémben született, ma is a megyeszékhelyen él. Senkinek nem kívánnám, ami vele történt; szinte egyik napról a másikra veszítette el a látását. Egy fiatal, ambiciózus tudósról beszélünk, aki szépen induló karrierjének örülhetett – de kezdjük az elején!

A Dózsa iskolában töltött gyerekévek után a Lovassy gimnáziumban tanult, majd a történelem szakot választotta Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen. Menet közben vette fel a régészetet. Harmadéves egyetemistaként, 1996-ban Miskolcon az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) máig egyedülálló módon két szekcióban, történelemben és régészetben is első helyezést ért el. Végzős egyetemistaként jelent meg első régészeti tanulmánya egy neves szaklapban. Már hallgatóként publikált, konferenciákra járt, nagyon élvezte a tudóslétet. Vörös diplomával végzett 1998-ban. Első munkahelye Zala megyében várta, ahol ásatásvezetőként nagy szakmai sikereket ért el. Ő úgy fogalmaz, hogy gyönyörű dolgokat élt meg terepi ásatásai során, idővel osztályvezetőként az egész megyében folyó kutatásokért felelt.

A baj minden előjel nélkül, váratlanul érkezett. Még fejfájása sem volt, csak a gyors súlygyarapodás volt gyanús. Talán pajzsmirigyprobléma? A vizsgálatok eredménytelenül zárultak, viszont romlani kezdett a látása. Péter maga kezdett el gyanakodni, hogy másutt lehet a gond, és felkeresett egy szemorvost, aki azonnal a zalaegerszegi idegsebészetre irányította. Egy ottani szakember agydaganatot valószínűsített. Megkeresték azonnal Pécsett Büki András professzort, a világhírű specialista gyorsan növekvő daganatot diagnosztizált. Elvállalta, hogy megpróbálja eltávolítani a kritikus helyen növekvő tumort. Azonban a tízórás, életmentő beavatkozás után a különösen agresszív daganat miatt hamarosan második műtétre volt szükség. Ez már sikerrel zárult, ám Péter látását már nem tudták megmenteni.

Lábadozás után megkezdődött a rehabilitáció, és nagy nehezen a hozzászokás a megváltozott élethez. Péter tudomásul vette a helyzetet, többször járt a vakok intézetében, sok társától eltérően idővel igyekezett megbarátkozni a fehér bottal.

Dicséri a veszprémi rehabilitációs központot, ahol kiváló szakemberek az időt nem sajnálva gyakorolják be vele, hogyan kell biztonsággal egyedül közlekedni és tájékozódni akár a belvárosban is, és minden apró sikernek együtt örülnek Péterrel. Amit ezután mesél, öröm és megnyugvás is egyben; annak, aki segíteni szeretne saját magán és ezért tanulni is hajlandó, rengeteg technikai újdonság áll a rendelkezésére. A korábbi nyomógombos telefon helyett például az egyesülettől okostelefont kapott, ami minden üzenetet felolvas, az e-mailt is. Felismeri a bankjegyeket, „megnézi”, mikor indul a busz. Napi huszonnégy órában, önkéntesekkel dolgozik a Távszem szolgálat. Ez úgy működik, hogy a telefon használója segítségért jelentkezik, a szolgálatot teljesítő irányítja, hogy merre forgassa a gyengén látó a telefon kameráját, majd amikor már látja a szöveget, felolvassa azt.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Péter nem győzi hangsúlyozni, milyen hálás az orvosainak és a tanárainak, valamint önkéntes segítőinek, plusz a mindennapokban mindig számíthat édesanyja és testvére erőn felüli, áldozatos segítségére. Ám mindez hiábavaló lenne, ha nem törekedne ő maga is arra, hogy kiismerje az új helyzetet, amelybe került, ha nem igyekezne állandóan feszegetni szűknek látszó határait. Így kell fogalmazni, mert Straub Péter vissza szeretne térni a munkába. Élete volt a régészszakma. Gyönyörű albumokat mutat, gyerekeknek és felnőtteknek is többet készített, sőt, némelyikre a költségek fedezetét is maga kalapozta össze. És bár terepre már nem tud menni, folytatná a kutatást és az ismeretterjesztést. Utóbbi például azt jelenti, hogy rendszeresen publikál a Határtalan régészet címmel egyedüliként megjelenő hazai régészeti folyóiratban, sok előadást tart sorstársaknak. Utóbbiak között számos olyan is volt, amikor múzeumi szakemberek hiteles tárgymásolatokat adtak kölcsön, és a látássérült közönség tagjai a tárgyakat végigtapogatva tudtak velük megismerkedni. Előadásai sikerének híre eljutott a fővárosi sorstársakhoz is, akik már szintén meghívták magukhoz. Két kedves barátjával, kollégájával egy különleges vállalkozásba is belevágott. Péter kezdeményezésére az audionarrátorok Láss velünk elnevezésű társaságával és időközben számos csatlakozó, jóérzésű kollégával együttműködve elindították a Múzeumi kincseink audionarrációval című sorozatot. Ezek kisfilmek a legnagyobb videomegosztó felületen tekinthetőek meg. A pár perces részek a látássérülteknek akadálymentesen mesélik el és láttatják is a hazai múzeumokban fellelhető, érdekes történeti hátterű emlékeket. A sorozat sikeréből azt érezni, eljutnak vele talán a századik részig is.

Ha mindez nem volna elég, Péter online tanul meglévő némettudása mellé angolt és informatikát. S mivel tanári szakot is végzett, régészeti szakkört, foglalkozást vezetne általános iskolákban. Veszprémben, a Dózsa iskolában sikerrel debütált a produkció.

Egyébként úgy hírlik, a Jónak lenni jó! legutóbbi akciójának eredményeként összegyűlt összegből tovább bővítik a Vakok Országos Szövetsége hangos könyvtárát, fejlesztik a Távszem segítségnyújtást, új fejlesztések készülnek mobiltelefon-alkalmazásra, és támogatást kap a vakvezetőkutya-képzés, ami bizony igen sokba kerül.