A legjobb úti cél lehet

Január 20-án megnyílik a közönségszavazás a European Best Destinations szervezet weboldalán Európa legjobb úti céljára, ahol Veszprémre is lehet szavazni, írta meg a Napló. Magyarország legnépszerűbb úti céljaként – az ország képviseletében egyedüliként 2023-ban – Veszprém indul a megtisztelő címért – adta hírül a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. Mint írták, minden szavazat számít, hogy Veszprém, a királynék városa ne csak a szívünkben, de a European Best Destinations szavazásán is az első helyre kerüljön. A Veszprém–Balaton-térség egyedülálló módon, egységes élményrégióként viseli az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban, melynek népszerűségét tovább erősítheti a European Best Destinations 2023 megmérettetésen való veszprémi sikeres részvétel.

A mártír Brusznyai Árpádra emlékeztek

Brusznyai Árpád egykori tanítványa mondott beszédet a mártírhalált halt tanár tiszteletére szervezett megemlékezésen hétfőn, számolt be a veol.hu. Az 1956-os forradalom veszprémi eseményeinek emblematikus alakját koncepciós perben ítélték előbb életfogytiglani börtönbüntetésre, majd halálra. Az ítélet végrehajtásának 65. évfordulóján a Védegylet Veszprémért Egyesület szervezett megemlékezést Brusznyai Árpád tiszteletére hétfőn este a Megyeház téri emlékműnél. Az eseményen Balogh Elemér író, Brusznyai Árpád egykori tanítványa mondott beszédet. Arról beszélt, hogy egyre kevesebben vannak az élők sorában, akik személyesen ismerték és pontosan tudják, milyen ember volt Brusznyai Árpád.

Szakadt az eső, tombolt a szél

Sok munkát ad az időjárás a tűzoltóknak – közölte kedden Csondor Henrietta katasztrófavédelmi szóvivő. Nagy Judit rendőrségi szóvivő azt mondta, a tomboló szélben és a szakadó esőben nagyon óvatosan közlekedjünk, tájékoztatott a veol.hu. Fák dőltek utakra, házakra, villanyvezetékekre az északnyugati, északi szélben, melynek erőssége meghaladja a 70-80 kilométert óránként. Házra dőlt egy fa Úrkúton, Szigligeten, ahol az ajkai, illetve badacsonytomaji tűzoltók dolgoztak. Villanyvezetékről kellett eltávolítani a fát a zircieknek Borzavárnál, de sok munkát adtak a kidőlt fák a sümegi és a pápai tűzoltóknak is. A szélsőséges időjárásban senki nem sérült meg.

Pincébe tört be, elfogták

A helyi kapitányság rendőrei január 8-án 15 óra 55 perckor egy Raposka külterületén lévő földúton igazoltatták a 72 éves tapolcai férfit, aki ellen lopás miatt körözés volt érvényben, olvashatjuk a Naplóban. A férfi a rendőrautót látva a nála lévő táskát eldobta, és futva próbált menekülni a rendőrök elől, ám az egyenruhások utolérték, elfogták és a Tapolcai Rendőrkapitányságra előállították, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A férfit több pincebetöréssel gyanúsították a nyomozók, 2022 decemberétől 2023. január 6-ig összesen négy raposkai és Szent György-hegyi zártkertbe ment be, jellemzően ablaküveg- és ajtóbetöréssel, valamint lakatpánt-lefeszítéssel, majd a pincékből használati tárgyakat, élelmiszereket, cipőt és elektronikai cikkeket tulajdonított el. Az elkövető mintegy 250 ezer forint lopási és 150 ezer forint rongálási kárt okozott a sértetteknek. A férfit kihallgatását követően őrizetbe vették, és javaslatot tettek letartóztatására az illetékes ügyészségen.

Krisztus áldja meg e házat – e felirat került az érseki hivatali ajtókra

A januári házszentelések hagyományát követve hétfőn megáldották a Veszprémi Érseki Hivatal egységeit, írta meg a veol.hu. – Karácsony üzenetét szeretnénk más-más szempontból is átélni, megélni. Szeretnénk, ha ez a nagy titok, az embernek a méltósága, az Isten gyermeki méltósága átjárná minden napunkat, személyes életünket, közösségi életünket, és átjárná a világ életét is – mondta munkatársainak Udvardy György érsek. Az érsek kiemelte, amikor megkereszteltettünk, megkaptuk Krisztus lelkét. Szeretett gyermekekké váltunk, ezt szeretnénk megélni mindennapjainkban.

Sümeg elismerte a közösségért végzett munkájukat

Az év első szombatján a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központban tartott városnapi ünnepségen hagyományosan kitüntetésekkel ismerték el a kiemelkedő munkát végzők teljesítményét, számolt be róla a Napló. Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Vármegyei Területi Szervezete részére Sümeg Városért Emlékplakettet adományozott az önkormányzat, Sümeg nagyszabású turisztikai rendezvénysorozata, a Jakab-napok több éven keresztül történő támogatása, az abban való önzetlen közreműködése elismeréseként. Adorján Gézánét szintén Sümeg Városért Emlékplakettel jutalmazta az önkormányzat, a település közéletében végzett önzetlen munkássága, érdemei elismeréseként. Busa István, az Everplast Zrt. vezérigazgatója is az emlékplakettet vehette át, a sümegi sport- és egyéb rendezvények támogatásáért, valamint a sümegi fiatalság környezettudatosságra nevelésében kifejtett tevékenységéért. Zsigmond József egyéni vállalkozó ugyancsak Sümeg Városért Emlékplakettet kapott az ünnepségen, a sümegi labdarúgás önzetlen támogatása, valamint a város hírnevét is öregbítő, technikai sport terén elért kimagasló tevékenysége elismeréseként. Madácsiné Nagy Zsuzsanna részére – több évtizedes példamutató közszolgálati tevékenységéért – Sümeg Közigazgatásáért Emlékérmet adott át Végh László polgármester. Maródi Zoltán, a Structor Invest Kft. ügyvezetője részére Ramassetter Vince Emlékplakettet adományozott az önkormányzat, a városi intézmények, közterületek felújításában, korszerűsítésében végzett önzetlen kivitelezői munkássága, támogató közreműködéséért. Díszpolgári címet is adományoztak a városnapon a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban. Papp Zoltán Tamás okleveles építészmérnök vehette át a Sümeg Város Díszpolgára címet a polgármestertől több évtizedes főépítészi munkássága elismeréseként.

A volt férj ajtót, autókat és kaput is tönkretett

Rongálás miatt indult büntetőeljárás a veszprémi férfi ellen. Telefonon kért segítséget egy veszprémi nő 2023. január 9-én délután, mivel a volt férje a szülei házának ajtaját megrongálta, és agresszívan viselkedik, írta meg a veol.hu. A rendőrök kiérkezése előtt a volt házastársak között veszekedés alakult ki, mely miatt a nő jobbnak látta, ha az ingatlan ajtaját bezárja, és nem folytatja tovább a beszélgetést. A férfi ezen is feldühödve a bejárati ajtót ütni kezdte, majd egy térkővel megrongálta. Az agresszív fél ezek után sem csillapodott le, beült az autójába, és több alkalommal is szándékosan nekihajtott a ház elé leállított gépkocsinak, melyről tudta, hogy a volt párjáé. Mivel az autó közvetlenül az ingatlan előtt állt, így az ütközés során a távvezérlésű kapu is megrongálódott. A 39 éves volt férj közel egymillió forint rongálási kárt okozott. A férfit a rendőrök a helyszínen elfogták, majd a veszprémi kórházba előállították, mivel gyanú merült fel arra, hogy a cselekményét megelőzően bódító hatású szert fogyasztott. A 39 éves veszprémi lakos ellen a nyomozók rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak, és a férfit őrizetbe vették.

Közösségi élményt ad

Az embereknek újra van igényük arra, hogy leüljenek egy asztalhoz, és egymással kooperálva játsszanak – vélekedik Harazin Tibor, a Családi Társasjáték Egyesület elnöke. Választék pedig van bőven, évente mintegy ötezer új játék jelenik meg a piacon, írta meg a Napló. Jelenleg 130 ezer társasjáték létezik, melyeket esetenként 8-10 különböző játékmechanizmus irányít. Az elmúlt időszakban ezek a játékelemek kibővültek a társasjátékok esetében, 60-70 különböző mechanizmus alakíthatja a szabályokat. Harazin Tibor szerint valamennyi játék élményt, közösséget és barátságot ad, illetve fejleszti is a különböző képességeinket.

Szép sikereket ért el a Széchenyi-egyetemen tanuló trombitás

A nagy múltra visszatekintő Varasdy Frigyes Országos Egyetemi Trombitaversenyről a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának tapolcai hallgatója, Haga Réka egy második hellyel és egy különdíjjal térhetett haza, közölte a veol.hu. A sikerhez a fiatal zeneművész tehetsége és szorgalma mellett az intézményben zajló magas minőségű szakmai munka, a győri oktatók felkészültsége is hozzájárult. A 13. Varasdy Frigyes Országos Egyetemi Trombitaversenyen a Széchenyi István Egyetem második évfolyamos hallgatója, Haga Réka megosztott második díjban és az id. Sztán István trombitaművész-tanár emlékére alapított különdíjban részesült. Felkészítője Németh Tamás és Hontvári Csaba volt. A tehetséges növendék a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskolában kezdett nyolcévesen trombitálni.

Futsal Magyar Kupa: egy továbbjutó, egy kieső

A papírformának megfelelően alakultak az eredmények a futsal Magyar Kupában vármegyénk együttesei számára: a veszprémiek kivívták a továbbjutást, a tihanyiak alulmaradtak a címvédővel szemben, számolt be róla a Napló. A második fordulót rendezték meg a futsal Magyar Kupában. Az NB I.-es 1. FC Veszprém az NB II.-es TFSE vendége volt a játéknapon, a másodosztályú tihanyiak a bajnoki- és kupacímvédő Haladást látták vendégül. Magabiztosan jutott tovább az 1. FCV, nem volt azonban felhőtlen az öröm, mert a brazil Everton megsérült a találkozón. A bajnoki- és kupacímvédő Haladás nem bízott semmit a véletlenre, már az első percben előnybe került Tihanyban, a Haladás jutott be a következő körbe.

Készülnek a folytatásra a fürediek

Január 20-án játssza idei első felkészülési találkozóját a Balatonfüredi KSE NB I.-es kézilabdacsapata, közölte a veol.hu. Január 20-án, pénteken 17 órakor a szintén NB I.-es Csurgói KK lesz az ellenfél, az edzőmeccsnek a Balaton Szabadidőközpont ad otthont. Január 25-én, szerdán a Budai Farkasok (NB I.) vendége lesz a Balatonfüredi KSE, a találkozó 15 órakor rajtol Budaörsön. Két nappal később, január 27-én (péntek 17.00) a Komlói BSK (NB I.) vendégeskedik a Balaton Szabadidőköz-pontban. Az év első tétmeccsét a Magyar Kupában, hazai pályán a Gyöngyös ellen vívja a BKSE, amely február 3-án 18 órai kezdettel fogadja riválisát. Az első bajnokin (február 11. 18.00) a Telekom Veszprém lép pályára Füreden.