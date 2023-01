Szalézi Szent Ferenc-ösztöndíjat vehetett át Ridavics Pál, a Veszprém Televízió munkatársa az újságírók védőszentje ünnepén, január 24-én. A sajtóösztöndíjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) nevében Veres András püspök, a testület elnöke adta át a Központi Papnevelő Intézet (KPI) dísztermében.

Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2001-től minden évben ösztöndíjjal támogatja a nem egyházi média egy-egy munkatársát a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért. 2023-ban a Szalézi Szent Ferenc-ösztöndíjat Ridavics Pál kapta, aki több mint tíz éve dolgozik kommunikációs területen, a Veszprém Televízió oszlopos és elismert munkatársa. Folyamatosan követi Veszprém városának és térségének, valamint a Veszprémi Főegyházmegyének a híreit. Bekapcsolódott a Veszprém Televízió havonta jelentkező vallási műsorának készítésébe; a Katolikus Krónika már több mint húsz éve mutatja be a Veszprémi Főegyházmegye hitéleti és vallási munkáját. Szintén a Veszprém Televízió műsorán szerepel a Keresztkérdés – közéleti kérdések katolikus szemmel című vallási magazin is, amelynek szerkesztője és műsorvezetője. A Veres András köszöntőjében hangsúlyozta: Isten Igéjének felhangosítói áldozatos munkát végeznek a mai korban, de ennek az önfeláldozó életnek a vállalása örömöt jelent, erőt is ad. A püspök azt kívánta a díjazottnak, hogy érezze mindig az Úr közelségét, maradjon hűséges a szolgálatban, hogy Isten békéje tölthesse be az életét. A laudációban elhangzott, hogy Ridavics Pál szakmai munkája precíz, pontos, megbízható, igényes, és hatékonyan lehet vele együttműködni. A díjátadón Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK elnökhelyettese is részt vett.