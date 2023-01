– Egyre nagyobb a tömeg, jönnek az emberek, és mindenki a megnyitót várja – mondta szombaton délután. – Most a zenészek, a táncos programok a népszerűek, a gyerekek pedig a hógömbökért vannak oda. Talán szerencseként lehet aposztrofálni, hogy nem eső, hanem hó esik most. Még nem tudom, de vagy este 10-ig, esetleg éjjel 1 óráig leszek kint, és segítem ezt a nagyszerű rendezvényt. Hogy miért vállaltam az önkéntességet? Nagyon érdekel a kultúra, szeretem a Balatont és Veszprémet, ám tenni kell azért, hogy minél szebb legyen a város és a régió. Nagyszerű dolog, hogy talán egy picit mi is hozzá tudunk tenni mindehhez!