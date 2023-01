Az elmúlt hónapban már voltak influenzás esetek, ezért javasolt a védőoltás beadása minden korosztály számára, hangsúlyozta a háziorvos. Felvetettük, az magunk mögött hagyott Covid-hullám miatt némileg visszafogottabbak az emberek, ha oltásról esik szó. Ferentzi Zsófia erre úgy felelt, elfogy az a mennyiségű influenzaoltás, amit korábban is kértek, ám valóban nem olyan magas a beoltottak száma, mint ami elvárható lenne. Kiemelte, jó lenne, ha a veszélyeztetett korosztály, az idősebbek nagyobb arányban kérnék a vakcinát. Rajtuk kívül a krónikus betegségekkel küzdők és a fiatalok is felvehetnék az oltást, hiszen utóbbiak is jól járnak mindezzel.

Beszélt arról is, aki tart a megbetegedéstől, nyugodtan hordjon maszkot ebben az időszakban, hiszen az a cseppfertőzések ellen véd.

Ugyanakkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának osztályvezetője, Molnár Zsuzsanna arról beszélt az InfoRádióban a napokban, mindenkinek javasolt az influenza elleni védőoltás beadatása. Közölte azt is, tavaly az 52. héten Magyarországon 134 ezren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 12 900 ember esetében influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak. A legnagyobb arányban a 15-34 évesek érintettek, a fiatalabb gyerekek közül az ötévesnél kisebbek a legveszélyeztetettebbek.

Prognózisa szerint amint a nagyobb közösségek "ismét összejönnek", hétről hétre nő majd az influenzaszerű megbetegedések száma. Mindenkinek javasolják az influenza elleni oltás beadatását. Azoknak is, akik nem tartoznak a kockázati csoportba.