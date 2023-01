A roadshow-t azért indította el a szakmai lap, hogy a vadgazdálkodás helyzetéről, aktuális kérdéseiről és helyi hagyományairól kaphassanak információt szakemberektől a meghívottak, így a helyi állami erdőgazdaságok munkatársai, vadásztársaságok és vadgazdálkodásban érintett szakértők, továbbá a hivatásos és sportvadászok.

Kovács Zoltán, a Nimród Vadászújság főszerkesztője köszöntőjében arról beszélt, a programsorozaton hangsúlyt helyeznek arra, hogy megismertessék a résztvevőkkel, hogyan alakította és alakítja a hazai kultúrát a több mint százéves erdészeti gazdálkodásra épülő magyarországi vadgazdálkodás. Hozzátette, igyekeznek napirenden tartani a sorozattal a vadászati kultúra aktuális kérdéseit is. A főszerkesztő megjegyezte, vármegyéről vármegyére haladva más szempontok kerülnek a fórumok fókuszába, amit az is indokol, hogy tájegységenként is eltérő a vadászati kultúra hazánkban. Pap Gyula, az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Vármegyei Területi Szervezetének elnöke örömét fejezte ki, hogy az országos rendezvénysorozat első állomása Veszprém.

A résztvevők három elő­adást hallgathattak meg. Takács Szabolcs az Országos Vadgazdálkodási Tanács Veszprém vármegyei célkitűzéseiről, míg Gyorgyevics Tamás, a fórumot szervező lap főmunkatársa gróf Széchenyi Zsigmond és a Bakony kapcsolatáról beszélt. Pölöskei Balázs, a Bakonyerdő Zrt. vadgazdálkodási osztályvezetője előadásában kitért rá, az utóbbi másfél évtizedben számos változás történt, emiatt a régi vadgazdálkodási modellek nem alkalmazhatók ma. Példaként a vaddisznók Balaton környéki megjelenését részletezte. Egy korábban végzett kutatásban négy egyedre helyeztek GPS-nyomkövetőt. Az adatok elemzésekor kiderült, a vaddisznók tudatosan települtek a tó körüli élőhelyekre. Az elvégzett feladatok kapcsán kiemelte, évente 80-100 vaddisznót fogtak be a Balaton-part mentén a nemzeti parkkal közösen, emellett fontos lépés volt és a jövőben is lényeges teendő, hogy megszüntessék a tónál a vaddisznók potenciális rejtekhelyeit.