– A hideg januári időben melegséggel tölti el a szívünket, hogy egy újabb része újult meg az iskolának. Kicserélték rajta a nyílászárókat, hőszigetelés került rá. Köszönet jár mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak. Nem tűnik nagy beruházásnak a pármillió forintos költség, ám ha egy-egy téglát mindig lerakunk, akkor egyszer csak a ház is elkészül – vont hasonlatot Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, és hozzátette: a sajátos nevelési igényű tanulóknak ráadásul kiemelten fontos, hogy kis csoportokban tudjanak foglalkozni velük. Az energiatakarékosság pedig most minden intézménynél előtérbe került, ezért is előnyös ez az átalakítás. Az ilyen nemes célokhoz, a közösségépítés ilyen formájához a honatya szerint mindig hozzájárult a helyi német nemzetiségi önkormányzat.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Burján István intézményvezető arról beszélt, hogy helyi vállalkozásokat bíztak meg a feladatokkal, és rekordidő alatt végeztek a munkálatokkal, a fejlesztés nem hátráltatta az oktatást. Szerinte több okból fontos volt ez a felújítás: szebb lett a C épület, takarékosabbá vált a működtetése, a gyerekek jobban érezhetik magukat benne, a pedagógusoknak méltó munkakörülményeket biztosítanak így. Zaj már nem szűrődik be a tantermekbe, és energiát spórolhatnak.

A szerdai átadás előzménye, hogy a BGA Zrt. kiírása nyomán az intézmény nyílászárócserére pályázott a C épület energetikai felújítása során, s több mint másfél millió forintot nyert. Ebben a részben oktatják, fejlesztik az alsós SNI-s tanulókat, s egy fejlesztőszoba szintén rendelkezésre áll. A tankerület koordinálásával zajlott a pályázati és elszámolási folyamat. A cél az energiamegtakarítás mellett a komfortérzet javítása volt.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzatnak is módjában állt pályázatot benyújtani, és Zirc Város Önkormányzata is segítette ezt a munkát. Így további kétmillió forintot nyertek el a felújításra, és a városi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat további összegeket biztosított, egy vállalkozás is anyagi támogatás adott, így az épület szigetelése megoldódott.

A zirci általános iskola felújított C épületének átadásán Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója, Ottó Péter polgármester, Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Burján István iskolaigazgató és Hédl Evelin, a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.