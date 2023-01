– Berlini elismerésünknek és a sok biztatásnak köszönhetően úgy döntöttünk, hogy nagyobbat álmodunk! Arra gondoltunk, hogy az európai versenyen elnyert dupla arany minősítés elég lehet a világversenyen is egy jó eredményre, és szerencsére igazunk lett – mondta Fehér Péter. A nyertes gin ötletgazdája köszönettel szólt egyfelől kollégáiról, akik segítettek a számára hihetetlen elismerés elérésében, másrészt partnereikről, akik közel három éve velük tartanak.

A témában korábban megírtuk, dupla arany minősítéssel ismerték el a Balaton Gint a Berlin International Spirits Competition versenyen, melyen 16 országból több mint 250 nevező vett részt. A szakmai zsűri dupla arany, arany, ezüst és bronz minősítést adott át. A gin három éve érhető el a magyar piacon, az ötletgazda, Fehér Péter családja több szálon is kötődik a tóhoz, innen az ötlet, hogy a gin a Balatonról, a tó kitűnő hangulatáról szóljon. Az ital népszerűsége egyre növekszik. Kellemes, harmonikus ízében a bodza, a muskotályos szőlő, a birs és a levendula aromái a Balatont, a balatoni életérzést, a nyarat idézik, és az összetevők mind tó környéki beszállítóktól valók. Családi vállalkozásuk, a Somló Spirit pálinkafőzde a tó közelében, a Somló hegy lábánál található, mely a balatoni borrégió része, és ott készült a gin is. – Bíztunk a díjban, de abban nem, hogy dupla aranyat kapunk és elérjük a legmagasabb pontszámot – mondta Fehér Péter. Nagy megtiszteltetésnek tekintik a díjat, az ital egy csapatmunkának köszönhető. Az italt a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt rendezvényén, a Balaton Wine & Gourmet Fesztiválon is bemutatták.