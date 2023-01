Sárdi Máté polgármester kérdésünkre elmondta, az újévi köszöntő és forraltbor-főző verseny két évtizedes múltra tekint vissza. – Szerencsére most is nagyon sok csapat gondolta úgy, hogy megméretteti magát a versenyen – mondta a településvezető. – Az időjárás nem biztos, hogy optimális egy ilyen versenyre, hiszen 15 Celsius-fok van, de talán a jó idő még több embert fog kicsalogatni a rendezvényre.

Kérdésünkre, hogy mit vár 2023-tól, így felelt:

– Az elmúlt két évre visszatekintve bizakodó vagyok és jó esztendőt várok – mondta Sárdi Máté. – Reménykedem benne, hogy a háború befejeződik, és a Covid is elmúlik, és minél előbb visszazökkenhetünk a régi kerékvágásba. Ha így lesz, településünk is tudja folytatni a megkezdett fejlődést.

Az idei év kapcsán megtudtuk azt is, hogy a rezsiár-emelkedések ellenére az önkormányzati rendezvényeiket továbbra is megtartják, ám pluszeseményeket nem terveznek.

És hogy szereti-e a forralt bort Lovas polgármestere? Természetesen igen, ám... – Akkor esik jól, ha hideg, hűvösebb idő van – tette hozzá.