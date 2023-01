– Folyamatosan beteg valaki, hol én vagyok náthás, hol valamelyik hölgy dolgozóm betegszik meg az elavult, tulajdonképpen normális működésre alkalmatlan fűtésrendszer miatt. Már nem tudnám megszámolni, hány alkalommal kértem emiatt segítséget a piacvezetőtől, az üzemeltető cég vezetőjétől, de soha nem történt semmi. Legutóbb, november 28-án már Dobó Zoltán polgármesternél jártam, akinek elmondtam, hogy a Tapolca Kft.-től bérelt üzletben nincs normális fűtés, csak az ócska, elavult, gazdaságtalan padlófűtés, amely maximum arra alkalmas, hogy ne fagyjunk meg. Ő akkor ígérte, hogy majd az alpolgármester foglalkozik az üggyel, de ebből nem lett semmi. Vagyis annyi lett belőle, hogy mindkét hölgy alkalmazottam és jómagam is szinte folyamatosan betegek vagyunk. Ráadásul a megélhetésemet biztosító egzotikus, nagy értékű állataim hullanak a hideg miatt. Például január 14-én, szombaton este vittünk állatokat a boltba, és egyáltalán nem ment a fűtés, a hőmérséklet 13 fok volt. Kérdezem, hogy ki a felelős mindezért? – mondta el munkatársunknak Pócsi Béla.

Az egzotikus állatokra különösen káros a fűtés hiánya

Fotós: Szijártó János

Hozzátette, hogy mindezt levélben is megírta, s elküldte az illetékeseknek, a megoldási javaslattal együtt. Kérése rendkívül egyszerű: saját költségén telepítene az üzletbe egy klímaberendezést, s ennek költségét ,,lelakná" az általa fizetett bérleti díjból. Reménykedik a pozitív elbírálásban, hiszen tudja, hogy Tapolca közel 130 millió forintot nyert Magyarország kormányától rezsitámogatásra, amiből talán a piacra is jut valamennyi.

A probléma kapcsán felmerülő kérdéseinkkel írásban, majd telefonon is kerestük Dobó Zoltán polgármestert. Annyit megtudtunk tőle, hogy történt elmozdulás az ügyben. Mint mondta, felmérik a lehetőségeket, a megoldás pedig lehet akár a régi, meglévő rendszer javítása, korszerűsítése, vagy ha ez nem járható út, akkor a klímaberendezés beszerelése. Hozzátette, hogy konkrétummal, illetve kérdéseinkre adott válaszokkal a jövő héten, a szakemberek állásfoglalása alapján tud szolgálni.