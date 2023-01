"A Veszprémi Petőfi Színház társadalmi szerepvállalása mindig is kiemelkedő volt, így biztos voltam benne, hogy ez alkalommal is a jó ügy szolgálatában állunk és kollégáimmal együtt tenni tudunk. Ehhez azonban kellettek a nézők is, akik a hívásunkra igent mondtak. Így állt össze a segítő csapat, amely nagy csodát tett és örömet okozott egy kihívással élő család életében” – mondta el az ötletgazda, Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes-kreatív menedzser. A gála során Nimród és családja is bemutatkozott, a kisfiú annyira jól érezte magát a színpadon, hogy a hatalmas tapsot egy nagy mosollyal és puszik dobálásával köszönte meg.

Veszprémi lakosok, cégek, intézmények, a társulat tagjai, a színházi büfé dolgozói mind-mind hozzájárultak az est sikeréhez.