A Hotel Halászkert szálloda éttermében tartott újévköszöntő és fogadás jó alkalmat adott a visszatekintésre és az új év terveinek ismertetésére is. A polgármester szólt a hagyományokról, a pandémia okozta nehézségekről, a szomszédságunkban zajló háború hatásairó. a tavalyi kerek évfordulókról, s mindazokról az eseményekről és körülményekről is, amelyek meghatározták vagy befolyásolták a település életét. - Badacsonytomaj tavaly volt 1025 esztendős, a szőlő és bor nemzetközi városa címet pedig harmincöt éve viseli. Kisfaludy Sándor születésének 250. évfordulója alkalmából emléktáblát avattunk Badacsonyban a Kisfaludy-Házban. 2023-ban is lesznek olyan évfordulóink, amelyek mellett nem mehetünk el. Udvardi Erzsébet halálának tizedik évfordulójára, a Doni áttörés 80. évfordulója emlékezünk, Petőfi születésének 200. évfordulója, az Egry József Emlékmúzeum fennállásának ötvenedik, névadója születésének pedig 140. évfordulója lesz 2023-ban. Emellett az óvoda épülete negyven éves, míg maga az óvodáztatás 95 éves Badacsonytomajon - fogalmazott Krisztin N. László. Megjegyezte, hogy a Pipitér Óvoda, Bölcsőde és Mini-bölcsőde maximális kihasználtsággal működik, a hétfős mini bölcsődét TOP pályázat segítségével háromszorosára bővítették 2022-ben. Az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása kapcsán a polgármester külön köszönetet mondott Bodnár Attila jegyzőnek, a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak, a velük együttműködő társszerveknek és nem utolsó sorban a város intézményeinek és cégeinek is a takarékos gazdálkodásért. Mint elhangzott, a település vagyona gyarapodott az elmúlt években, így mostanra megközelíti a hatmilliárd forintot. Az önkormányzat jelentős költségvetési tartalékkal rendelkezik. Példás az együttműködés Ábrahámheggyel, Balatonrendessel és Salfölddel, de nagyon jó más környező önkormányzatokkal is. A 2023-as tervek megvalósításához nem csak a takarékos gazdálkodásra, hanem a mikrotérség településeinek szoros együttműködésére is szükség lesz.

A fejlesztések között elhangzott az úgynevezett GINOP-program is, amely a badacsonyi kikötő mellett álló emblematikus épület, a Tátika felújítását irányozza elő, valamint a kikötő előtti park megújítását teszi lehetővé. Ha elkészül ez a beruházás, amelynek építési feladatait jelenleg a Badacsony és Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (BTTF) végzi, a badacsonyi településrész 71-es út alatti része teljesen új arcát mutatja majd. Tervben van a Badacsonyörsi Kempinggel összefüggésben kötött TRSZ megvalósítása, a badacsonyörsi közvilágítás fejlesztése, új parkolók kialakítása és üzemeltetése a városban. Megvalósítottak két harmincmilliós strandfejlesztést és a BTTF beruházásában sikerült befejezni és átadni a Szakrális projekt II. ütemét. A BTTF beruházásában tavaly elkezdődött a Fő utca, Hősök tere felújítási programja, melyhez szorosan kötődik a Szakrális projekt I. üteme. A 2023-as év legnagyobb kihívása ennek, valamint a Tátika és környéke projektnek a befejezése. A polgármester külön kiemelte a civil szervezetekkel való együttműködés fontosságát, amelyre a jövőben is jelentős hangsúlyt kívánnak helyezni, hiszen a társadalmi szerepvállalás növelése az önkormányzat célkitűzéseinek egyik alappillére.