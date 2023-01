Tósoki Imre polgármester a közösségi összefogásra helyezte a hagsúlyt, mert enélkül az 1365 lakosú Tihany nem jutna semmire. Példaként említette meg a falumegújítást és a virágosítást érintő kitűnő európai, illetve nemzetközi minősítéseiket. – Az elért eredményekhez nemcsak a közösség, illetve az emberek munkája kellett, hanem a kormányzat, Kontrát Károly országgyűlési képviselő, valamint az Európai Unió támogatása is – fogalmazott. Azt mondta, az idei nehezebb lesz a tavalyinál, például az energiaválság és az infláció miatt, az évet kormányzati támogatással és helyi összefogással lehet túlélni. A település kiemelt idei céljai között szerepel a civil szervezetek támogatása mellett az intézmények működésének biztosítása, illetve a tavaly megkezdett beruházások befejezése. Külön hangsúlyt helyeznek egyfelől a közlekedésre, mert a falu egyre népszerűbb, ezért szükség van új közlekedési koncepció kidolgozásra, melyben egyebek mellett új parkolók is szerepelnek majd. A polgármester beszélt arról is, hogy szintén kiemelten kezelik a közmű és úthálózat fejlesztését.

A köszöntők mellett a jelenlévők megtekinthettek egy kisfilmet is, amelyet a helyi tévé készített, és a település életének tavalyi, legfontosabb eseményeit mutatta be.