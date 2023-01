A hagyomány kötelez

Legyen a Vince-napi borünnep is Balatonfüred egyik meghatározó borászati rendezvénye, erről is beszélt Bóka István polgármester az esemény megnyitóján az arácsi városrészen lévő népházban, írte meg a veol.hu. Az eseményt a Balatonfüred-szőlősi Hegyközség és a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. rendezte meg több helyszínen a napokban. Külön méltatták Figula Mihályt, a 2022-es Év Bortermelője Magyarországon díj nyertesét. Bóka István polgármester elismeréssel beszélt a Balatonaligától Zánkáig, közel 2150 hektáron húzódó Balatonfüred–Csopaki borvidékről, melynek része a Balatonfüred-szőlősi Hegyközség is. Utalt a kitűnő szőlészekre, borászokra, az elkötelezett, magas minőséget képviselő pincészetekre, a remek balatoni borokra, melyek gasztronómiai, illetve idegenforgalmi szempontból meghatározók. Reményei szerint a Vince-napi borünnep is meghatározó lesz a szőlő és bor nemzetközi városa, Balatonfüred borászati rendezvényeiben, ahogy már az a balatonfüredi borhetek, a balatoni hal- és borünnep, valamint a szüreti fesztivál.

Emlékezés a svábok kitelepítésére

A helyi svábok déd- és nagyszülei 75 évvel ezelőtti kitelepítésének gyászos napjára emlékeztek Magyarpolányban a falu főtéren álló emlékműnél, számolt be róla a Napló. Grőber Andrea, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke német és magyar nyelven elmondott ünnepi beszédében visszaemlékezett azokra az 1948. évi hideg januári napokra, amikor a sváb közösség tagjainak el kellett búcsúzniuk egymástól, mert elűzték őket otthonukból. A feljegyzések alapján több mint hatszáz polányi lakost telepítettek ki, akik családonként 40 kilogramm élelmiszerrel indulhattak el otthonukból egy bizonytalan, számukra ismeretlen világba. Öt nappal később érkeztek meg a deportáltak vonattal az egykori NDK területén fekvő Pirna településre, ahol a polányiakat katonai laktanyába kvártélyozták be, amíg el nem tudták foglalni a nekik kijelölt városban a házaikat – számolt be Grőber Andrea a korabeli visszaemlékezések alapján. Hozzátette, hogy a polányi emberek mindig szorgalmas falusi emberek voltak, így az új hazájukban is sikerült a nehézségek ellenére otthonukat felépíteni, kicsinosítani. A megemlékezés végén a nemzetiségi vezető elmondta, hogy az itt maradottaknak és az azóta hazatelepülteknek a legfőbb feladatuk, hogy a kitelepített őseik hagyományait, nagyszüleik, dédszüleik nyelvét, népszokásait megőrizzék, továbbadják a településen ma élő fiatalabb generációnak.

Felvételit írtak

A napokban tartották az idei középiskolai központi felvételit: több mint 71 ezer diák töltötte ki a tesztet magyar nyelvből és matematikából. Az Oktatási Hivatal adatai szerint összesen 56 ezer nyolcadikos jelentkezett a központi középiskolai felvételire, és az első visszajelzések alapján a nyolcadikos magyar nyelv és irodalom feladatsorra nem volt panasz, viszont a matematikára annál inkább, hiszen enyhén szólva is nehéznek mondták a gyerekek – nem meglepő módon Veszprémben is, közölte a veol.hu. Az általunk kérdezett fiatalok egyöntetűen nehéznek tartották a matekfeladatokat. Egy veszprémi nyolcadikos elmondta, magyarból a felvételi feladatok megoldhatóak voltak, nem voltak nehezek, olyanok, amilyeneket gyakoroltak a felkészítő foglalkozásokon. A matematika azonban az előző évektől eltérő és nem éppen szokványos volt. Gaál Richárd, a Padányi Katolikus Iskola igazgatóhelyettese arról beszélt a Naplónak, hogy a 8. B osztályosoknak az órarendjükben volt plusz egy magyar- és matematikaóra, ami a felvételire való felkészítésre szolgált, és a korábbi feladatlapokat is végiggyakorolták a diákok. Intézményükbe 153 tanuló jelentkezett, közülük 64-en ügyfélkapun keresztül. A diákok tanulmányi eredményeitől és attól függetlenül, hogy hová adják be február 18-ig továbbtanulási szándékukat, a Padányiban azt kérték, írják meg a tanulók a középiskolai központi felvételit, hiszen erre csak most volt lehetőség. A Padányiban egyébként az egészségügyi technikumban egy osztály indul majd, míg a nyelvi előkészítős gimnáziumban idén – kivételesen – ugyancsak egy osztály startol, amelynek fele angolos, fele németes lesz.

Adományt kapott Devecser

Anton Windisch Jr., a város támogatója újabb adományokat küldött, amelyek a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ raktárában kaptak átmenetileg helyet, adta hírül a Napló. Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere közösségi oldalán hírül adta, hogy az adományt Varga Zoltán, a Windisch Getränke munkatársa szállította a városba. Devecser szociális intézményének munkatársai a közeljövőben ismét ruhabörzét szerveznek, ahol a helyi rászorulók között osztják majd ki a gyermek- és felnőttruhákat. A polgármester köszönetét fejezte ki az újabb adományokért a város támogatójának, Anton Windischnek és a nemes lelkű adományozóknak.

A kultúra ünnepe Ajkán

A Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótermében az Ajkai Képzőművészeti Egyesület kiállítása nyílt meg a magyar kultúra napja alkalmából. A kiállítást megnyitó Pap Lívia színésznő szerint vigyáznunk kell a kultúrára, amely biztosítja az emberiség virágzását, írta meg a veol.hu. – A kultúra hagyományos értelemben a társdalom szellemi élete, ily módon hozzájárul az ember, az emberiség virágzásához. A kultúrával foglalkozó, elhivatott művészeknek nagyon fontos feladatuk van, hiszen az elmúlt időszak sok szomorúságot hozott rengeteg ember életébe. Felborult az eddig tapasztalt rend, és nagyon sok a keserűség. A világjárvány és a szomszédunkban dúló háború sokunkat arra késztetett, hogy átgondoljuk eddigi életünket. Sokféle kapcsolódás, kapcsolat átértékelődött. Kivel és hogyan akarok együtt lenni? Felértékelődött az együtt töltött minőségi idő, hiszen a kiszámíthatatlanság az orrunkra koppintott – fogalmazott a színésznő. Hozzátette, hogy a művész az alkotásával mesél, mond történetet, legyen az kép, zene, szó vagy mozdulat. Kapcsolódik a befogadóval, és tovább él benne. Az ünnepi műsort a Csengő női kamarakórus színesítette. A kiállítás február 3-ig látogatható.

Szavalás a hóesésben Zircen

Szakadó hóesésben tartották meg a zirciek rendezvényüket, amellyel arra emlékeztek, hogy Kölcsey Ferenc kétszáz évvel ezelőtt tett pontot a Hymnus letisztázott kéziratának végére Csekén, számolt be róla a Napló. Többtucatnyian gyűltek össze ezért a város főterén, az országzászló-emlékműnél a magyar kultúra napján, és együtt szavalták el a két évszázados magyar Himnuszt, együtt mondták el népi imádságunkat: „Isten, áldd meg a magyart…” – több torokból egyszerre szólaltak meg a szívünknek kedves sorok. Január 22-e jeles nap a kalendáriumban, emiatt sokan részt vettek az eseményen, amelyet civil kezdeményezésre szervezett meg a zirci művelődési ház. Az sem tartotta vissza a megjelenteket a közös ünnepléstől, hogy vastag hóréteg fedte a Rákóczi teret.

Üvegművészeti tárlat

Glass Focus címmel nyílt kiállítás négy kortárs üvegművész alkotásaiból a Dubniczay-palotában. A csoportos tárlaton George William Bell amerikai, Alexander Kirkeby dán, valamint Pattantyús Gergely és Telegdi Balázs magyar üvegművész munkáit mutatják be, olvashatjuk a veol.hu tudósításában. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter köszöntőjében kiemelte, a kiállítás ízelítőt ad Európa kulturális fővárosa 2023 programsorozat szellemiségéből, amelynek lényege, hogy a magyar és a többi európai nemzet kultúrája közösséget alkot, sokkal több vonás köti őket össze, mint ahány elválasztja egymástól. Erik Vilstrup Lorenzen, Dánia magyarországi nagykövete megnyitójában arról beszélt, az EKF-cím lehetőséget ad Veszprémnek és a térségnek, hogy még szorosabbra fűzze kulturális kapcsolatait Európa többi részével. Az üveg jelentősége kapcsán arról szólt, minden más művészeti tárgynál közelebb áll a földhöz, élő és közvetlen, formálja és átalakítja a világot. A kiállítás április 16-ig látható.

Pályázatokkal léptek előre Devecserben

Az elmúlt év rendkívül mozgalmas volt, és különleges abból a szempontból is, hogy két jelentős jubileum fémjelezte, írta meg a Napló. Erről beszélt minap az óévértékelő és újév-köszöntő ünnepségen a művelődési központban Ferenczi Gábor polgármester. – Tavaly a várossá nyilvánítás 25. évfordulóját tartottuk, és a Devecserhez kötődő író, Gárdonyi Géza halála 100. évfordulójára emlékeztünk. Kultuszát erősítjük, Devecser már hivatalosan is Gárdonyi-település, erre büszkék vagyunk – mondta a polgármester. Ferenczi Gábor polgármester a város 2022. évi gazdálkodásáról szólva elmondta, hogy a korábbi évek járványának hatása tavaly még érezhető volt a gazdálkodásban is. – A Magyar falu program pályázatai segítségével tudtuk gyarapítani az önkormányzat vagyonát, orvosi eszközök beszerzésére közel kétmillió forintot, közösségi terek átalakítására és ingatlanok fejlesztésére közel 25, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építésére, felújítására 35, játszótér és óvodai játszóudvar fejlesztésére közel ötmillió forintot kaptunk. A beruházások, fejlesztések önereje összesen több mint 65 millió forintot tett ki, ez az energiaválság kezelése miatt volt szükséges. A legfontosabb volt, hogy az intézmények épületeiben minimalizáljuk vagy kiváltsuk a gázfogyasztást. Több mint 26 klímát szereztünk be, hogy segítsük az önkormányzati fenntartású intézmények és partnereink működését egyaránt. A szakiskola és a szakorvosi ellátás épületeibe is klímákat szereltünk – tette hozzá a polgármester.

Két góllal volt jobb a Pápa

A Vas vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság negyedik helyén álló Répcelak ellen lejátszotta első tesztmeccsét a Perutz FC a napokban, olvashatjuk a veol.hu-n. A találkozót 3-1 arányban a pápaiak nyerték. A hathetes alapozás második hetének lezárásaként fogadta a Répcelakot a pápai együttes. A találkozón a 35. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést, Benecz passzát Nagy Dávid lőtte a jobb felsőbe, 1-0. Az első félidő utolsó percében egy szöglet után Horváth Tamás duplázta meg a pápaiak előnyét, 2-0. A 70. percben szépítettek a vendégek, Gere lőtt a kapu jobb oldalába, 2-1. A 3-1-es hazai siker a 86. percben alakult ki, amikor Varga Bence helyezett a jobb sarokba.

Messzire viheti a jó hírüket

Július közepén Tapolca ad otthont a Város- és Faluvédők Szövetsége 40. találkozójának. Az esemény szervezéséhez 10 millió forint támogatást nyújtott a Veszprém–Balaton 2023 – Európa kulturális fővárosa projekt, tájékoztatott a Napló. Az erről tartott sajtótájékoztatón a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban Dobó Zoltán polgármester elmondta: megtisztelő, hogy a Ráday Mihály nevével fémjelzett országos egyesület ellátogat a városba. – A neves szakmai összejövetelen részünkről a legfontosabb, hogy megmutathatjuk mindazt, amit Tapolca jelent. Az épített és kulturális örökséget, a jelent. Negyven év munkássága rejlik amögött, hogy ennek a szakmai konferenciának a város ad otthont. A Tapolcai Városszépítő Egyesülettel és mindenkori elnökeivel együttműködésben töltöttük a négy évtizedet. Bízom benne, hogy a nagyszerű konferencia a város hírét viszi szerte a világban – mondta a polgármester. Décsey Sándor igazgató arról beszélt, hogy több mint másfél évtizede volt ilyen országos konferencia Tapolcán. A rendezvény fővédnöke Navracsics Tibor miniszter lesz, az EKF-projekttől elnyert tízmillió forintos támogatásra a város-szépítő egyesület pályázott, a program és a költségvetés kidolgozása már csapatmunka volt. A három nap során átadják a Podmaniczky-díjakat és a vándorbotot a következő évi hasonló esemény szervezőjének, valamint köszöntik a kerek évfordulójukat ünneplő város- vagy faluszépítő egyesületeket, köztük a 40 éves tapolcai egyesületet, amely az országban az elsők között magalakuló ilyen szervezet.