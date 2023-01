Húsz éven át az aszófői Dallamvilág énekesei hoztak színt a karácsonyi rendezvényekbe színvonalas műsoraikkal. Idén a Karácsony éjjelén című zenés összeállítással a Családbarát Közösség Zenei Pódiumának tagjai mutatkoztak be.

A 2022 elején létrejött fiatal közösség a közelmúltban Aszófőre települt fiatal kisgyermekes családok tagjaiból szerveződött. Az átalakult Dallamvilág csoport leköszönő korosztálya után szinte valamennyi helyi programban aktívan részt vevő, lendületes csapatról van szó, akik nem hagyták otthon az unokákra oly sokszor felügyelő nagyszülőket sem. – A napjainkra elöregedő, idős korosztályt már helyi gyökerekkel rendelkező fiatal családok kezdik felváltani, s nagy örömünkre újratölteni a kultúrházi programokat. Néhányuk részvételével megalakult a Családbarát Közösség Zenés Pódiuma, melyen nemcsak a jó zenei képességekkel rendelkezők, hanem a zenebarátok is megtalálták a helyüket, és szívesen csatlakoznak a zenés programok előadói táborába.

A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén szép gálaműsorral örvendeztették meg a település zeneszerető közönségét, a családokat, barátokat, érdeklődőket. Zenés, karácsonyi hangulatú színpadi előadásukkal, dalokkal, versekkel mutatkoztak be a legfiatalabb tagok a másfél órás produkcióban. A vendégelőadók, köztük Nagy Natália, a már komoly énekessé érett tehetséges fiatal, aki az aszófői színpadon nőtt fel, mára számos hazai tv-csatornán találkozhatunk vele. Sári Attila zeneszerző pedig több évtizede a Dallamvilág állandó zenei rendezője, akinek három szerzeménye is elhangzott az estén.

Felhangzottak magyar és külföldi karácsonyi dalok, a szeretetvendégség keretében a Családbarát Közösség anyukái és nagymamái látták vendégül a közönséget, amelynek tagjai hatalmas tapssal lelkesítették az előadókat. A negyedik adventi gyertyát Markó Beáta, a Szociális és Kulturális Alapítvány elnöke és Andorfer Katalin alpolgármester gyújtotta meg. A hagyományokat követve meg is ajándékozták egymást a karácsonyi gála közreműködői.