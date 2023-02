A Graubündeni Vadászati és Halászati Hivatal által közreadott térkép szerint az állat az elmúlt közel két évben több mint ezer kilométert tett meg, jelenleg a Vértesben járhat. Ezt a svájci természetvédők az állatra rögzített jeladó alapján állítják, s térképük szerint Veszprém vármegyén is áthaladt az M237 kóddal jelölt fiatal szürke farkas.

Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Megyei Területi Szervezetének elnöke, Pap Gyula lapunk érdeklődésére úgy fogalmazott, elég sok a homályos részlet ezzel kapcsolatban. Az viszont tény, hogy a farkas útja során érintette a Bakonyt, de különösebb kárt nem okozott rövid itt-tartózkodása idején.

– Ma már az Északi-Középhegységben kóborol, ahol viszont már enélkül is akadtak problémák. Minden bizonnyal ez az állat is ejt el zsákmányt, ami tovább rontja a már így is nehéz helyzetben lévő vadgazdálkodást. Ugyanis egyre több farkas tűnik fel az Északi-Középhegységben, ezek nagy eséllyel már falkában támadnak. Az őzek, muflonok után most már a szarvast is megtámadják, de juhtenyésztők is számoltak már be jelentősebb károkról – mondta Pap Gyula.

Tavaly szeptemberben már fotóztak egy Börzsönyben kószáló farkast, idén januárban pedig arról szóltak a híradások, hogy a hiúzok mellett egyre több kószáló farkas bukkant fel a Börzsönyben. A Mátrában már komolyabb támadást is történt, ott 13 juh pusztult el, 17 pedig megsérült, a tettesek farkasok lehettek.

Ebből a szempontból a svájci zarándok nem sok vizet zavar, farkaskalandban nélküle is volt már részük az Északi-Középhegységben élőknek, illetve az ottani vadászoknak és állattenyésztőknek.